Источник материала: Хартия'97

Ловушка для диктатора «по схеме БЧБ» 2 Александр Гелогаев

16.12.2020, 20:45

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фото: читатели Belsat_TV

Прошлогодний Снеговик с красным шарфом год назад даже не подозревал, по какой «схеме» он сделан.

Еще несколько месяцев назад символом борьбы с диктатурой был национальный бело-красно-белый флаг, потом на какое-то время к нему присоединилась белая лента. Чтобы привлечь внимание «органов», нужно было выйти на улицу и поднять флаг.

Теперь, чтобы получить 15 суток или штраф, достаточно обычной рождественской бело-красной гирлянды на окне. И это очень досадная ситуация… для диктатора.

Почему они так действуют?

Власти начали жестокую борьбу с любыми публичными проявлениями недовольства граждан – по принципу «чего не видно, того и нет». Здесь есть своя логика – там, где не видно того, что кто-то другой уже сопротивляется, тебе начать сопротивление труднее. Ты не чувствуешь, что ты не одинок, не чувствуешь присутствия единомышленников.



Иллюстрация: Де Лёс для Белсат

Одновременно, конечно, ОМОНу, да и простым лукашистам морально трудно быть в районах, где в окнах ни одного красно — зеленого флага, зато на каждом втором-третьем окне – бело-красно-белый. Они чувствуют себя как на чужой, вражеской территории, они – в меньшинстве, им банально страшно.

Разрушаются мифы пропаганды. Ведь сразу видно, за кого народ – и против кого.

Поэтому идет тотальная противозаконная зачистка публичного пространства (даже если это ваше частное окно) от всей бело-красно-белой символики.

Сила и слабость беззакония

Конечно, неприятно, что государственные структуры так или иначе пока выполняют незаконные приказы в угоду одному человеку и кучке его прикорытников. Среди прочего, это явное беззаконие разрушает авторитет самой белорусской государственности.



Иллюстрация: Де Лёс для Белсат

Сила беззакония в том, что нет правил игры – вас могут наказать за что угодно, если подозревают нелояльность. Однако в этом же и слабость. «Ну вы же сами все понимаете?» – «Да, понимаю. Но и Вы тоже понимаете».

Беззаконие уничтожает авторитет делающего его. И призывает остальных бороться.

Кроме того, с определенного момента тотальность преследования стала контрпродуктивной. За флагами на улицах под преследование попали ленты, цветы, женские платья в «нелояльных цветах», малые архитектурные формы, флаги на домах, флаги на окнах. Наконец – просто любые «вещи по схеме БЧБ» на балконах.

Так власти собственными руками сделали символом протеста практически любую вещь «враждебных» цветов. От трусов до зефирки.

Если страна прикажет быть борцом…

Прошлогодний Снеговик с красным шарфом год назад даже не подозревал, по какой «схеме» он сделан. В этом году снеговик ничем не отличается, но вся улица прекрасно знает, за что и против чего он борется.

☃️ Жыхары Жабінкі лепяць «снежных партызанаў»

Ёсць нават круты снежны барадач.



«Вот такие снеговики революционеры были в ушедшее воскресенье!», – пішуць чытачы.



Крыніца: чытачы @Belsat_TV pic.twitter.com/AuNy3Kje1D — Белсат TV (@Belsat_TV) December 14, 2020

«Они хотели нас похоронить, не зная, что мы – семена», – поется в одной песне. Буквально так и получилось в результате борьбы с бело-красно-белой символикой. И таких символов вокруг оказалось гораздо больше, чем было, когда врагом были только флаги в руках протестующих.

Буквально все может быть этим символом. Теперь, оказывается, протестирует даже самая обычная рождественская гирлянда в моем лифте. Об этом никто годами не догадывался, зато теперь весь подъезд осознает, что она значит.

В такой борьбе с ветром массового сопротивления, который перерастает в бурю, невозможно победить. Теперь каждый в любом сочетании белого и красного может видеть символ протеста – от расцветки бетономешалок до киперной ленты.

Диктатура сама придает новое значение вещам, которые ранее протестного значения не имели.

Особенно примечательно, что это случилось как раз накануне того сезона, в который царят белая стихия и бородатый мужчина в красной шубе.

Александр Гелогаев, «Белсат»

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