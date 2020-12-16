В школах детям начали рассказывать о коллаборационистах и их символике. Упоминают БЧБ-флаг

Источник материала: Салiдарнасць

В декабре в школах Гомельского района педагоги должны провести усиленную информационную работу с детьми и рассказать им о коллаборационистах во время войны — такую задачу поставили местные чиновники школам.

Читатели прислали нам фото письма за подписью заместителя председателя Гомельского райисполкома. Адресат — местный отдел образования.

В документе говорится о том, что школам необходимо в течение декабря 2020 года организовать тематические классные часы по тематике «Коллаборационисты и их символы в годы Великой Отечественной войны. Память поколений».

Это делается в целях «развития у учащихся чувства патриотизма, гордости за героическое прошлое и недопустимости героизации фашизма (использование БЧБ символики в годы Великой Отечественной войны)».

К освещению темы исполнители должны подойти серьезно — привлечь преподавателей истории и работников музеев. И, конечно же, отчитаться о проделанной работе в срок до 29.12.2020.

В школах района поручение выполняют. Мы позвонили в несколько учреждений образования, и везде нам ответили: письмо из райисполкома видели, передали поручение классным руководителям, работают по нему.

— В связи с рекомендациями до 24 декабря проводим по этой тематике информационные и классные часы, — сообщила заместитель директора по воспитательной работе Ереминской СШ Елена Жилицкая. — У нас в штате молодой специалист, музейный работник. В двух классах — 4 «А» и в 8 «Б» — была проведена работа с показом видеороликов в актовом зале. Детям рассказывали о коллаборационистском течении и о том, как к ним менялось отношение не только соседей, но и родных, говорит собеседница.

— Символику затрагивали в данном контексте?

— Затрагивали. Показывали, кто и под какими символами выходил, проходил по домам, сдавал, предавал. БЧБ-флаги фигурировали. Это не тайна. Наши дети знают.

Мы участвовали в онлайн-анкетировании по теме Великой Отечественной войны, которое проводила область. На один из вопросов о символике «К кому относится флаг», дети четко ответили: «Это коллаборационисты».

В Терешковской СШ нам также сообщили, что передали поручение классным руководителям. Спросили в администрации, что именно педагоги должны рассказывать ученикам:

— Думаю, доводят государственную идеологию. Мы должны воспитывать в детях самое хорошее, — ответили в школе.

В отделе образования Гомельского райисполкома нам подтвердили, что рекомендовали приглашать на классные часы по этой тематике специалистов — историков и музейных сотрудников.

— Дети сейчас меньше в музеи ходят. Привлечение специалистов на гражданско-патриотические классные часы — это нормальная практика, — пояснила начальник отдела Елена Ковалева.

Интересуемся, была ли озвученная тема запланирована изначально или что-то решили поменять:

— Никто ничего не менял. Раздел гражданско-патриотического воспитания идет планово в воспитательной работе.

— И тема коллаборационистов в том числе?

— Я сейчас говорю о гражданско-патриотическом воспитании. Если вас интересует тема конкретного классного часа, то в каждом учреждении образования существует свой план работы. Была конкретно эта тема или она по-другому звучала… Но тема символики всегда была в планах и не только в этом году. А уже формулировка… Наверное, само содержание важно, а не название.

В отделе идеологии Гомельского райисполкома сообщили, что отчеты о проделанной информационной работе пока не получали:

— Школы не отчитываются нашему отделу. Мы письмо не составляли. Отчеты никакие не получали, а то, что школы должны были со старшеклассниками провести [информационную работу], наверное, еще проводят.

Тема коллаборационистского движения сегодня обсуждается не только в Гомельской области. Недавно мы писали о том, как минских учеников в разгар эпидемии отправили в кинотеатры, чтобы показать им фильм о «националистах-предателях».

Напомним, власти неоднократно проводили параллель между протестующими белорусами и националистами в годы войны. БЧБ-флаг сторонники Лукашенко называют «коллаборационистским», несмотря на то, что в свое время президент принимал под ним присягу.

Сейчас Александр Лукашенко намерен убрать эту символику из общества: «Сделаем это красиво и прежде всего разъясняя, вбивая в голову людям, что это нельзя делать».