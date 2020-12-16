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Семья Цепкало переехала в Латвию и будет помогать жертвам белорусского протеста

16.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

В Риге супруги создают фонд помощи белорусским женщинам, пострадавшим от действий властей, а также помогают беженцам из Беларуси, которым Латвия предоставила политическое убежище.

Валерий Цепкало — экс-глава белорусского Парка высоких технологий. Он один из кандидатов, не допущенных на президентские выборы, он покинул страну еще в июле 2020 года.

Его жена Вероника Цепкало, представительница объединенного штаба Светланы Тихановской, вместе с детьми уехала из Минска 9 августа. Сначала Цепкало уехали в Россию, потом перебрались в Польшу, но в итоге семья обосновалась в Латвии.

Бытовые вопросы удалось решить быстро: квартира, школа для детей. С Валерием и Вероникой журналисты встретились у ледовой школы, пока их дети занимались хоккеем.

— У нас же дети маленькие, нам надо было, чтобы русские школы были, — говорит Валерий. — А в Польше русских школ нет. В Литве одна при посольстве. Туда не берут... Нам хотелось еще, чтобы страна имела общую границу с Беларусью. Для нас это было важно... Ощущение, что мы рядом, что мы по соседству находимся.

Политическое убежище в Латвии Цепкало пока не запрашивали.

— Мы продали дом, когда входили в эту кампанию, — продолжает Валерий. — Арестована у нас квартира, арестовал пылесос и арестован у нас телевизор. Ну и счета, естественно, тоже.

В Риге Цепкало поддерживают связь с местной белорусской диаспорой, участвуют в акциях поддержки и солидарности. Вероника Цепкало создала фонд помощи репрессированным женщинам Беларуси. Организация уже зарегистрирована, собран международный совет директоров.

— Мы показали и доказали нашим трио, что женщины имеют право голоса, что женщины могут быть самодостаточными, поэтому целью фонда далее будет развитие лидерских способностей у женщин, но сейчас главная цель — это помощь тем репрессированным девушкам, которые находятся в тюрьмах сейчас. Кого-то пытали, кого-то насиловали, кому-то нужна психологическая помощь, — говорит Вероника.

Валерий Цепкало продолжает дистанционно работать в собственной компании. Еще летом власти Беларуси объявили его в межгосударственный розыск, — его имя содержится в базе разыскиваемых лиц МВД России. Власти Беларуси обвиняют его в получении взятки.

— У меня компания небольшая есть, мы делаем всемирную биографическую энциклопедию, — рассказывает Валерий. — Основной офис в Минске находится, и разработчики в Беларуси находятся, но сейчас с новыми технологиями эту тему можно продолжать, находясь в любой точке.

Жизнь в Латвии Валерий и Вероника воспринимают как временную и вынужденную меру. Но пока они здесь, есть возможность помочь беженцам из Беларуси, — в Латвии их несколько десятков.

— В лагерь беженцев ездили несколько раз, — говорит Валерий. — Мы сейчас будем их привлекать активно к нашей деятельности. Мы нашли офис. И конечно, мы ставку делаем на диаспору. На беженцев и волонтеров, чтобы мы могли работать как вне Беларуси, так и оказывать информационное воздействие на те процессы, которые внутри страны происходят.

 
Теги: Минск
 
 
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Политическое убежище в Латвии Цепкало пока не запрашивали.
 
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