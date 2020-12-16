Водитель грузовика насмерть сбил женщину в Житковичах

Водитель грузового автомобиля отвлекся и сбил насмерть женщину на пешеходном переходе в Житковичах.

По сообщению пресс-службы МВД, вечером 16 декабря водитель грузовика выезжал из райцентра по улице Социалистической. По предварительной информации, мужчина отвлекся и сбил 45-летнюю местную жительницу, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками и разметкой повышенной видимости. В результате наезда женщина скончалась.

На месте работали сотрудники ГАИ, эксперты, следователи и медики. Обстоятельства происшествия устанавливаются.