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Фонд спортивной солидарности оплатил штраф 87-летней пенсионерке. Ее наказали за флаг на балконе
Источник материала: Tut.by
Белорусский фонд спортивной солидарности
Напомним, что суд Октябрьского района Минска
Ее оштрафовали на 15 базовых величин (405 рублей). Эту сумму оплатил Белорусский фонд спортивной солидарности.
Елизавета Бурсова родилась в 1933 году в Витебске. В июле 1941 года она, будучи ребенком, с несколькими членами семьи бежала из Витебска на последнем эвакуационном поезде — благодаря чему спаслась. 16 членов семьи Шейниных погибли в гетто Витебска и Бешенковичей. Еще трое погибли на фронте, защищая родину от фашистов.
Бурсова — многократная чемпионка и рекордсменка БССР и Белорусского военного округа по пулевой стрельбе, рекордсменка СССР. Защищала честь Беларуси на всесоюзных и международных соревнованиях в 1950-х.
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Белорусский фонд спортивной солидарности оплатил штраф чемпионке СССР по пулевой стрельбе Елизавете Бурсовой.
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