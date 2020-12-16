Источник материала: Хартия'97

Победа будет за нами 16.12.2020, 23:30

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Фото: ТАСС

Совместные протестные активности дарят чувство общности, море положительных эмоций.

- Когда случайно узнаешь, что долгие годы жила в одной квартире с насильником и убийцей, понимание того, как жить дальше, приходит не сразу, пишет читательница телеграм-канала «Баста!»

И что теперь делать? Готовить ли вместе еду? А спать ли в одной постели? А надо ли продолжать отдавать зарплату? Беречь ли от него детей? А как это жить отдельно? Как это самостоятельно отвечать за свою жизнь? И вообще, как из серой мышки превратиться в хранителя своей жизни и жизни своих детей.

Такое переосмысление сейчас проходит беларусское общество. По мере робких шагов в направлении независимости от ущербной государственной системы, мы строим параллельную реальность, альтернативное государство. Наше. Правильное.

Мы объединяемся на местах в малые группы. Мы перераспределяем внутри групп ресурсы. Помогаем и защищаем друг друга. Создаем вместе произведения искусства. Решаем бытовые вопросы. Мы обсуждаем будущее устройство Новой Беларуси, создавая прототипы будущих институтов конкурентной демократии.

Мы все больше понимаем, насколько далека ущербная система гос. управления Беларуси от того, что НАМ НУЖНО НА САМОМ ДЕЛЕ.

Кто поможет Вам навести порядок во дворе?

Кто поможет, если Вас уволили, деньгами или новой работой?

Кто поддержит Вас морально?

Кто защитит?

Такие же люди, как мы.

Значит, процесс отторжения насильников и убийц идёт семимильными шагами.

Значит, мы все делаем правильно.

Конечно, этот этап нашей борьбы будет длиться какое-то время.

Он не прост, но зато мы все имеем возможность понять, как много рядом с нами самых лучших в мире людей. Совместные активности дарят чувство общности, море положительных эмоций.

Может быть, действия каждого из нас и не видны сразу. Может, накопление их требует времени. Но, сделанные в правильном направлении, они обязательно приведут к победе.

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