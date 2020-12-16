ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В МИД Литвы назвали безответственным отношение Беларуси к ядерной безопасности

17.12.2020 06:09 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

В МИД Литвы назвали безответственным отношение Беларуси к ядерной безопасности

4
  • 16.12.2020, 22:06
  • 4,705
В МИД Литвы назвали безответственным отношение Беларуси к ядерной безопасности
фото: The Insider

В Литве не были удивлены тому, что приезд европейских экспертов на БелАЭС был отменен.

В Министерстве иностранных дел Литвы назвали безответственным отношение Беларуси к ядерной безопасности. Информация была опубликована на сайте ведомства.

- Мы не удивлены тому факту, что приезд экспертов ENSREG на БелАЭС, запланированный на 16 декабря, был сорван. Отказ разрешить доступ экспертам по ядерной безопасности посылает очень серьезный сигнал и региону, и Европейскому союзу, - заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Он добавил, что Литва и далее заинтересована сотрудничать с Европейской комиссией для того, чтобы определить инструменты по недопущению поставок электроэнергии с Белорусской АЭС на европейский рынок.

Напомним, что эксперты ENSREG должны были посетить БелАЭС 16-18 декабря. Но в среду стало известно о том, что это не состоится по причине якобы сложной эпидемиологической ситуации.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Литве не были удивлены тому, что приезд европейских экспертов на БелАЭС был отменен.
 
Новости дня
Новости разные
 
Паўтары тысячы грамадзян Расеі, Беларусі, Украіны і іншых краін патрабуюць вызваліць беларускіх журналістак
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика