Источник материала: Хартия'97

В МИД Литвы назвали безответственным отношение Беларуси к ядерной безопасности 4 16.12.2020, 22:06

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фото: The Insider

В Литве не были удивлены тому, что приезд европейских экспертов на БелАЭС был отменен.

В Министерстве иностранных дел Литвы назвали безответственным отношение Беларуси к ядерной безопасности. Информация была опубликована на сайте ведомства.

- Мы не удивлены тому факту, что приезд экспертов ENSREG на БелАЭС, запланированный на 16 декабря, был сорван. Отказ разрешить доступ экспертам по ядерной безопасности посылает очень серьезный сигнал и региону, и Европейскому союзу, - заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Он добавил, что Литва и далее заинтересована сотрудничать с Европейской комиссией для того, чтобы определить инструменты по недопущению поставок электроэнергии с Белорусской АЭС на европейский рынок.

Напомним, что эксперты ENSREG должны были посетить БелАЭС 16-18 декабря. Но в среду стало известно о том, что это не состоится по причине якобы сложной эпидемиологической ситуации.

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