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В МИД Литвы назвали безответственным отношение Беларуси к ядерной безопасности
Источник материала: Хартия'97
В МИД Литвы назвали безответственным отношение Беларуси к ядерной безопасности
В Литве не были удивлены тому, что приезд европейских экспертов на БелАЭС был отменен.
В Министерстве иностранных дел Литвы назвали безответственным отношение Беларуси к ядерной безопасности. Информация была опубликована на
- Мы не удивлены тому факту, что приезд экспертов ENSREG на БелАЭС, запланированный на 16 декабря, был сорван. Отказ разрешить доступ экспертам по ядерной безопасности посылает очень серьезный сигнал и региону, и Европейскому союзу, - заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
Он добавил, что Литва и далее заинтересована сотрудничать с Европейской комиссией для того, чтобы определить инструменты по недопущению поставок электроэнергии с Белорусской АЭС на европейский рынок.
Напомним, что эксперты ENSREG
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В Литве не были удивлены тому, что приезд европейских экспертов на БелАЭС был отменен.
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