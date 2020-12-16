Стали известны победители премии Eventiada IPRA Golden World Awards

В список победителей крупнейшей в Восточной Европе, СНГ и Средней Азии премии в сфере коммуникаций Eventiada IPRA Golden World Awards вошли представители Беларуси: первое место в номинации «Общественный проект, организованный PR-агентством» занял благотворительный аукцион «ДЗЯКУЙ!» в помощь медикам, реализованный коммуникационным агентством ARS Communications.

Среди участников премии в этом году были международные и национальные корпорации, глобальные и региональные общественные организации, государственные органы, PR агентства и креативная молодежь из 14 стран: Армении, Беларуси, Болгарии, Венгрии, Казахстана, Латвии, Польши, России, Румынии, Сербии, Таджикистана, Турции, Украины и Хорватии. В состав жюри конкурса вошли представители 35 национальных ассоциаций из 17 стран мира.

В шорт-лист Eventiada IPRA Golden World Awards-2020 попали пять белорусских проектов, три из которых были представлены агентством ARS Communications. Один из них — благотворительный аукцион «ДЗЯКУЙ!» в помощь медикам — вошел в число победителей конкурса.

Благотворительный онлайн-аукцион «ДЗЯКУЙ!» был организован с 15 по 22 апреля 2020 года. Инициаторами проведения благотворительного аукциона выступили известный белорусский художник Руслан Вашкевич и арт-идеолог Алина Савченко. Его организаторами стали коммуникационное агентство ARS Communications и площадка объявлений «Куфар».

Целью аукциона стало оказание помощи медикам, которые оказались на передовой борьбы с распространением COVID-19 в самое сложное время — на пике первой волны пандемии, когда персоналу больниц и поликлиник пришлось столкнуться не только с наплывом заболевших, но и с нехваткой элементарных средств индивидуальной защиты и другими проблемами. Белорусские художники безвозмездно выставили на торги более 100 лотов, а каждый зарегистрированный пользователь «Куфара» мог сделать ставку и торговаться за понравившееся произведение искусства. Все собранные в ходе проведения аукциона средства были направлены на поддержку благотворительных кампаний для оказания адресной помощи врачам.

Eventiada IPRA Golden World Awards — региональный партнер IPRA Golden World Awards. Этот глобальный конкурс проводится Международной Ассоциацией по связям с общественностью (IPRA) с 1955 года. С 1984 года он сотрудничает с ООН, а с 2020 года является частью программы IPRA по поддержке Целей Устойчивого Развития ООН.

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