Нацбанк Швейцарии отверг обвинения со стороны США в валютных манипуляциях

Источник материала: АФН

Национальный банк Швейцарии (НБШ) отверг прозвучавшие со стороны США обвинения в валютных манипуляциях.

В заявлении банка, распространенном в среду, говорится, что шаги, предпринимаемые им в сфере обменных курсов валют, не ставят целью получение несправедливых конкурентных выгод для швейцарской экономики.

«Ни при каких обстоятельствах Швейцария не прибегает к валютным манипуляциям», - цитирует заявление банка на своем сайте швейцарская телекомпания RTS. Подчеркивается, что «операции НБШ на рынке обменных курсов не ставят целью воспрепятствовать адаптации платежного баланса или получению несправедливых конкурентных преимуществ для швейцарской экономики». Валютная политика «нуждается в этих операциях, чтобы гарантировать надлежащие валютные условия, и посредством этого - стабильность цен в Швейцарии», пояснили в банке.

По его словам, обвинения в валютных манипуляциях, изложенные в отчете американского министерства финансов, не приведут к «изменению подхода НБШ в сфере валютной политики». НБШ и швейцарские власти поддерживают контакт с американскими коллегами, чтобы «объяснить им экономическую ситуацию и валютную политику» Швейцарии.

Со своей стороны швейцарский Государственный секретариат по международным финансовым вопросам заявил, что на настоящий момент отсутствует ясность в вопросе о том, введет или нет Вашингтон санкции в отношении Швейцарии. Между тем швейцарский франк немедленно отреагировал ослаблением на прозвучавшие со стороны США обвинения. Его курс по отношению к валюте Евросоюза снизился с 1,0770 до 1,0807 за один евро, а к американской - с 0,8838 до 0,8867 за доллар.

Министерство финансов США в среду в полугодовом отчете Конгрессу о макроэкономической и валютной политике американских торговых партнеров обвинило Вьетнам и Швейцарию в валютных манипуляциях. В Минфине подчеркнули, что «будут настаивать на том, чтобы [страны] одобрили политику, которая позволит эффективно корректировать платежный баланс и решит вопрос с несправедливым конкурентным преимуществом в торговле».