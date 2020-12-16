Парламент Молдавии одобрил снижение пенсионного возраста

Источник материала: АФН

Депутаты парламента Молдавии в двух чтениях одобрили закон о снижении пенсионного возраста для граждан, сообщает Noi.md.

Для женщин возраст выхода на пенсию снижен с 63 до 57 лет, а мужчин — с 63 до 62 лет. Также в документе отмечается, что для женщин, которые родили и воспитали пять и более детей, установлен пенсионный возраст в 54 года, передает РБК.

Как заявил депутат Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Богдан Цырдя, закон вступит в силу с 1 января 2021 года.

Инициативу выдвинули представители ПСРМ. «Наша страна — лидер по самому низкому периоду продолжительности жизни на пенсии. Мы предупреждали, что ситуация будет еще хуже», — цитирует «Sputnik Молдова» депутата-социалиста Владимира Односталко.

Действующий президент Игорь Додон пообещал в своем Facebook, что одобрит закон на следующей неделе. Он отметил, что всегда выступал против пенсионной реформы, которая привела к росту пенсионного возраста. «Наши инициативы до сих пор блокировались. Сегодня нам это удалось», — написал он.

Закон о снижении пенсионного возраста — это последний документ, который Додон хочет утвердить в качестве главы государства. Срок полномочий Додона истекает 23 декабря, в ноябре он проиграл президентские выборы лидеру проевропейской партии «Действие и солидарность» Майе Санду.

Пенсионная реформа Молдавии была утверждена в 2016 году, женщины и мужчины стали выходить на пенсию в 63 года. Ее принятие было одним из условий, которые поставил Международный валютный фонд для подписания со страной программы сотрудничества, которая предусматривала кредиты на $182 млн.