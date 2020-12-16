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В Минске закрылось несколько бывших ресторанов Прокопьева
Источник материала: Партизан
Несколько бывших проектов ресторатора Вадима Прокопьева объявили сегодня о закрытии.
После 10 лет работы закрывается ресторан французской кухни Bistro de Luxe на Городском Валу, пишет
О закрытии также объявили Tapas Bar, проработавший почти пять лет ресторан тайской кухни Mai Thai и открытый два года назад бар Pelican.
Всеми этими проектами занимался Вадим Прокопьев. В июле этого года он сообщил, что продал доли во всех своих заведениях и уехал из Беларуси.
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Несколько бывших проектов ресторатора Вадима Прокопьева объявили сегодня о закрытии.
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