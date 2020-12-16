ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске закрылось несколько бывших ресторанов Прокопьева

17.12.2020 07:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Несколько бывших проектов ресторатора Вадима Прокопьева объявили сегодня о закрытии.



После 10 лет работы закрывается ресторан французской кухни Bistro de Luxe на Городском Валу, пишет REFORM.by

О закрытии также объявили Tapas Bar, проработавший почти пять лет ресторан тайской кухни Mai Thai и открытый два года назад бар Pelican.

Всеми этими проектами занимался Вадим Прокопьев. В июле этого года он сообщил, что продал доли во всех своих заведениях и уехал из Беларуси.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несколько бывших проектов ресторатора Вадима Прокопьева объявили сегодня о закрытии.
 
Новости дня
Новости разные
 
Citroën Berlingo. Объявлены белорусские цены, и начат прием заказов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика