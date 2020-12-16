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Какие компании продают и покупают на белорусском рынке M&A и что его ждет в 2021 году
17.12.2020 14:31 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Как прошел 2020 год на рынке слияний и поглощений (M&A)? И чего ждать его игрокам в следующем году? Партнер инвестиционно-банковского бизнеса консалтинговой компании
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Что происходит на глобальном рынке M&A
— Исследовательские и консалтинговые компании дают разные оценки объема глобального рынка M&A. Но в среднем речь идет о суммах порядка $ 3,5−4 трлн. А средний ежегодный рост составляет 4,6%.
В 2019 году было совершено 47 крупных сделок. К крупным, по глобальным меркам, сделкам относятся те, что совершены на сумму свыше $ 10 млрд.
В 2019 году наблюдалось небольшое падение сумм сделок по сравнению с 2018 годом — в пределах от 0,3 до 1%, по разным оценкам. Это незначительный спад.
Структура глобальных сделок в 2019 году
Наиболее крупные сделки совершались в сфере энергетики — там самый большой средний чек. С 2018 года наблюдается рост сделок, связанных с авиационно-космической и оборонной промышленностью. И хотя количество сделок минимально, но «тикет» очень большой.
2020 год с точки зрения глобальных сделок очень интересен. С февраля на рынке наблюдалось заметное падение, а его восстановление началось только в августе.
Основные причины снижения активности рынка M&A в 2020 году:
В 2020 году появились так называемые JV&A (joint venture and acquisition), т.е. сделки по совместной организации предприятия через разные формы соглашений с последующим слиянием.
В 2020 году мы видим падение объема сделок на 18% в стоимостном выражении, в количественном — на 10%. К концу года ожидается объема сделок до 25 и 15% соответственно.
Сделки M&A на белорусском рынке — падение на 87% в 2020 году
Консалтинговая компания ASER провела исследование белорусского рынка M&A в 2019—2020 годах. Были проанализированы данные из открытых источников (СМИ, информация от партнеров). По результатам исследования выяснилось, что в стране все-таки есть активность в этом секторе.
В 2019 году публичные сделки на белорусском рынке были заключены на сумму $ 167 млн. В 2020 году — всего на $ 21 млн. Это означает падение рынка на 87%.
Что касается объема фактического рынка M&A, то в исследовании мы экстраполировали данные за 2018 и 2019 годы, представленные в отчетах наших коллег, на 2020 год, чтобы примерно оценить реальный объем рынка M&A.Сейчас мы оцениваем объем рынка M&A в Беларуси в сумму около $ 109 млн
В 2020 году от квартала к кварталу падает количество публичных сделок:
Что касается структуры белорусского рынка M&A, то превалируют сделки по приобретению 100% компании. Второе место занимают сделки, связанные с приобретением контрольного пакета.
Преобладают сделки, связанные с ИТ. Также наблюдается активность в сфере промышленности и реализации продуктов питания.
Мы разделили и классифицировали сделки по их типам. Наибольший удельный вес на рынке занимают поглощения — 54%. У слияний же всего 2%.
Также мы выделяем три типа сделок в зависимости от резидентства участников:
Расскажем об их соотношении подробнее. В 2019 и 2020 годах на рынке превалировали локальные сделки.
Локальные сделки заключаются в основном в таких секторах, как недвижимость, оптовая и розничная торговля.
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ИТ-сектор — ключевой в сегменте исходящих сделок. Среди стран-партнеров — Россия, Германия, Израиль, Кипр и др.
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Что касается входящих сделок, здесь первенство также у ИТ-сектора. А к странам-партнерам добавляется Турция, которая тоже довольно активна на нашем рынке.
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Какие сделки заключались в Беларуси на рынке M&A в 2020 году
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Среднее значение мультипликатора EV/EBITDA для бизнесов в различных секторах:
Мы провели краткий опрос участников сделок в сфере M&A на белорусском рынке и узнали, какие факторы важны в процессе принятия решения по поводу сделок.
Что ждет белорусский рынок M&A в 2021 году
1. Мы ожидаем роста объема рынка по отношению к показателям 2020 года, как минимум, на 25% (в долларовом выражении). Для этого есть несколько предпосылок:
2. Ожидаем, что мультипликатор EV/EBITDA приблизится к показателям 2019 года. Ключевым фактором, способным на это повлиять, будет политическая стабилизация.
3. 2021 год однозначно станет годом покупателя. Соотношение суммарной стоимости бизнеса на продажу и бизнеса к покупке — 2:1 или 3:1.
4. Также ожидается значительное снижение исходящих сделок на рынке M&A.
5. Существенное влияние на оценку стоимости бизнеса будет оказывать затратный фактор. Например, продается компания, которая является производителем продукции, аналогичной производимой в Китае. Потенциальный покупатель говорит: «Производство данного продукта нерентабельно, потому что я могу его из Китая привезти, и маржинальность будет больше». Ему такой бизнес не нужен.
6. Наблюдается поступление запросов от новых для рынка институциональных инвесторов, фондов. Они говорят о том, что через 3−6 месяцев готовы активно вести переговоры.
7. И, конечно, в 2021 году будут продолжаться сделки по реструктуризации государственных компаний.
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Как прошел 2020 год на рынке слияний и поглощений (M&A)? И чего ждать его игрокам в следующем году? Партнер инвестиционно-банковского бизнеса консалтинговой компании...
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