Какие компании продают и покупают на белорусском рынке M&A и что его ждет в 2021 году

Источник материала: ProBusiness



Максим Додолев. Фото: probusiness.io

Как прошел 2020 год на рынке слияний и поглощений (M&A)? И чего ждать его игрокам в следующем году? Партнер инвестиционно-банковского бизнеса консалтинговой компании ASER Максим Додолев выступил на конференции Capital Day с обзором сделок M&A в Беларуси и мире, а также поделился прогнозом на 2021 год.

Соорганизатор конференции — индустриальный парк «Великий Камень»

Партнер онлайн-трансляции — A1

Партнеры мероприятия:

Finup — платформа для торговли облигациями и акциями

Colliers International — международная консалтинговая компания

Bulba Media — Production-студия

White Bird — сервис по обмену криптовалют

Что происходит на глобальном рынке M&A

— Исследовательские и консалтинговые компании дают разные оценки объема глобального рынка M&A. Но в среднем речь идет о суммах порядка $ 3,5−4 трлн. А средний ежегодный рост составляет 4,6%.



Изображение из архива компании

В 2019 году было совершено 47 крупных сделок. К крупным, по глобальным меркам, сделкам относятся те, что совершены на сумму свыше $ 10 млрд.



Изображение из архива компании

В 2019 году наблюдалось небольшое падение сумм сделок по сравнению с 2018 годом — в пределах от 0,3 до 1%, по разным оценкам. Это незначительный спад.

Структура глобальных сделок в 2019 году

Наиболее крупные сделки совершались в сфере энергетики — там самый большой средний чек. С 2018 года наблюдается рост сделок, связанных с авиационно-космической и оборонной промышленностью. И хотя количество сделок минимально, но «тикет» очень большой.



Изображение из архива компании

2020 год с точки зрения глобальных сделок очень интересен. С февраля на рынке наблюдалось заметное падение, а его восстановление началось только в августе.

Основные причины снижения активности рынка M&A в 2020 году:

Пандемия Covid-19

Растущая неопределенность в мировой экономике

Торговая напряженность между США и Китаем

В 2020 году появились так называемые JV&A (joint venture and acquisition), т.е. сделки по совместной организации предприятия через разные формы соглашений с последующим слиянием.

В 2020 году мы видим падение объема сделок на 18% в стоимостном выражении, в количественном — на 10%. К концу года ожидается объема сделок до 25 и 15% соответственно.



Изображение из архива компании

Сделки M&A на белорусском рынке — падение на 87% в 2020 году

Консалтинговая компания ASER провела исследование белорусского рынка M&A в 2019—2020 годах. Были проанализированы данные из открытых источников (СМИ, информация от партнеров). По результатам исследования выяснилось, что в стране все-таки есть активность в этом секторе.

В 2019 году публичные сделки на белорусском рынке были заключены на сумму $ 167 млн. В 2020 году — всего на $ 21 млн. Это означает падение рынка на 87%.



Изображение из архива компании

Что касается объема фактического рынка M&A, то в исследовании мы экстраполировали данные за 2018 и 2019 годы, представленные в отчетах наших коллег, на 2020 год, чтобы примерно оценить реальный объем рынка M&A. Сейчас мы оцениваем объем рынка M&A в Беларуси в сумму около $ 109 млн

В 2020 году от квартала к кварталу падает количество публичных сделок:



Изображение из архива компании

Что касается структуры белорусского рынка M&A, то превалируют сделки по приобретению 100% компании. Второе место занимают сделки, связанные с приобретением контрольного пакета.



Изображение из архива компании

Преобладают сделки, связанные с ИТ. Также наблюдается активность в сфере промышленности и реализации продуктов питания.



Изображение из архива компании

Мы разделили и классифицировали сделки по их типам. Наибольший удельный вес на рынке занимают поглощения — 54%. У слияний же всего 2%.



Изображение из архива компании

Также мы выделяем три типа сделок в зависимости от резидентства участников:

Локальные — совершаются на территории Беларуси ее резидентами

— совершаются на территории Беларуси ее резидентами Исходящие — совершаются резидентами Беларуси или компаниями, которые относят к белорусским, в отношении нерезидентов РБ . Например, мы говорим, что EPAM — это белорусская компания (по признаку локализации производственных мощностей)

— совершаются резидентами Беларуси или компаниями, которые относят к белорусским, в отношении нерезидентов . Например, мы говорим, что — это белорусская компания (по признаку локализации производственных мощностей) Входящие — сделки, совершаемые нерезидентами Беларуси в отношении белорусских активов или компаний.

Расскажем об их соотношении подробнее. В 2019 и 2020 годах на рынке превалировали локальные сделки.



Изображение из архива компании

Локальные сделки заключаются в основном в таких секторах, как недвижимость, оптовая и розничная торговля.

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Изображение из архива компании

ИТ-сектор — ключевой в сегменте исходящих сделок. Среди стран-партнеров — Россия, Германия, Израиль, Кипр и др.

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Изображение из архива компании

Что касается входящих сделок, здесь первенство также у ИТ-сектора. А к странам-партнерам добавляется Турция, которая тоже довольно активна на нашем рынке.

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Изображение из архива компании

Какие сделки заключались в Беларуси на рынке M&A в 2020 году

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Изображение из архива компании

Среднее значение мультипликатора EV/EBITDA для бизнесов в различных секторах:



Изображение из архива компании

Мы провели краткий опрос участников сделок в сфере M&A на белорусском рынке и узнали, какие факторы важны в процессе принятия решения по поводу сделок.

Тайминг вхождения и закрытия сделки. Для продавца это означает необходимость иметь несколько предложений, чтобы получить возможность выбирать и торговаться. А для покупателя — выбрать момент, когда у продавца все не очень хорошо, но не настолько, чтобы дальше ситуация стала неуправляемой.

Для продавца это означает необходимость иметь несколько предложений, чтобы получить возможность выбирать и торговаться. А для покупателя — выбрать момент, когда у продавца все не очень хорошо, но не настолько, чтобы дальше ситуация стала неуправляемой. Определение предмета сделки: юрлицо, активы, патентные права и т.д.

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Что ждет белорусский рынок M&A в 2021 году

1. Мы ожидаем роста объема рынка по отношению к показателям 2020 года, как минимум, на 25% (в долларовом выражении). Для этого есть несколько предпосылок:

Cтало известно о продолжении действия санкций в отношении России. Российский бизнес при этом будет осуществлять экспансию в отношении территорий, на которых санкции не действуют.

известно о продолжении действия санкций в отношении России. Российский бизнес при этом будет осуществлять экспансию в отношении территорий, на которых санкции не действуют. Есть возможность введения санкций в отношении бизнеса в Беларуси. Денежные потоки белорусского бизнеса, который может попасть под санкции, будут реинвестированы на территории Беларуси.

Сокращение фондирования со стороны банков.

Зрелость белорусского бизнеса. Многие представители бизнес-среды сегодня готовы к тому, чтобы осуществлять сделки по купле-продаже.

2. Ожидаем, что мультипликатор EV/EBITDA приблизится к показателям 2019 года. Ключевым фактором, способным на это повлиять, будет политическая стабилизация.



Максим Додолев. Фото: probusiness.io

3. 2021 год однозначно станет годом покупателя. Соотношение суммарной стоимости бизнеса на продажу и бизнеса к покупке — 2:1 или 3:1.

4. Также ожидается значительное снижение исходящих сделок на рынке M&A.

5. Существенное влияние на оценку стоимости бизнеса будет оказывать затратный фактор. Например, продается компания, которая является производителем продукции, аналогичной производимой в Китае. Потенциальный покупатель говорит: «Производство данного продукта нерентабельно, потому что я могу его из Китая привезти, и маржинальность будет больше». Ему такой бизнес не нужен.

6. Наблюдается поступление запросов от новых для рынка институциональных инвесторов, фондов. Они говорят о том, что через 3−6 месяцев готовы активно вести переговоры.

7. И, конечно, в 2021 году будут продолжаться сделки по реструктуризации государственных компаний.

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