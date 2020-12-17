Источник материала: UDF



Акция у посольства Беларуси в Киеве

Рефлексия и реакция

Статьи в рубрике "Мнение" отражают точку зрения исключительно автора. Позиция редакции UDF.BY может не совпадать с точкой зрения автора. Редакция не несет ответственности за достоверность и толкование приведенной информации

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Что общего и разного у протестов в Беларуси и Украине Иная подоплека политических конфликтов, но тот же процесс поиска нового общественного договора.

Беларусь и Украина - две страны, две разные судьбы, но порой параллели настолько яркие, что в очередной раз можно сделать вывод что проблемы и "болезни" у соседних стран существуют в региональном масштабе. Там тоже вспыхнули протесты, кажется что с первого взгляда повестка оторвана от беларусской, но на самом деле всё куда глубже.В Украине протестуют ФОПы, это прямой аналог наших беларусских ИП. Правительство планирует обязать поставить их кассовые аппараты. В целом мера целиком логичная - стимулировать мелких предпринимателей работать в белую. Но вопрос затрагивает экзистенциальную сущность общественного договора в Украине: "мы не мешаем вам, вы не мешаете нам". Огромная часть украинской экономики де-факто находится в тени. По сути, ставится вопрос о формате существования государства. Осознанно, либо нет, но ФОПы настаивают на сохранении его либертарианской сущности.Нет налогов - маленький бюджет - убитая инфраструктура, но зато у людей есть право самим распоряжаться своими деньгами. Ведь заплаченные налоги контролировать крайне трудно, а недостаток инфраструктуры можно компенсировать развитием рыночной сферы услуг, бытовой коррупции и повышением личного благосостояния. В принципе, эта философия во многом определяет облик Украины как независимого государства сегодня.Но с этим можно тоже жить и выстраивать государство снизу, где люди начнут скидываться на нужные вещи и выстраивать инструменты контроля "от двора". Но это рано или поздно будет означать прямой конфликт с государством, которое существует в прямой преемственности от советской республики. Государство само записало и задекларировало социальные гарантии, но социальные "хотелки" без реального понимания цены, которую нужно платить за них, остались во многом на бумаге. Оказалось что пенсию молодым выгоднее копить самим, а солидарная система дискриминирует тех кто работает и не размножается в масштабе 3+ детей на семью (а образованные горожане везде рожают мало и заставить их рожать много невозможно, гуглите про второй демографический переход). Оказалось что сервис в платном/коррупционном здравоохранении лучше чем в бесплатном. Продолжать можно бесконечно.В Беларуси, несмотря на абсолютно иную подоплеку конкретных политических конфликтов, идёт абсолютно тот же процесс поиска нового общественного договора, конфликта общества с государством не только как с политическим механизмом, а как в целом как с конструкцией которая априори в нынешнем виде не способна обеспечить запрос на справедливость. И это очень непростой процесс, где государство по сути должно убивать себя само, чтобы переродится, но государство само по себе построено с целью своей защиты и не ставит целью свою утилизацию, поэтому этому процессу оно всячески сопротивляется.Россия неизбежно столкнётся ровно с теми же процессами переосмысления государственного конструкта, пока купируя их за счёт большей подушки безопасности.Процесс демонтажа постсоветских государств ещё будет идти в масштабах нескольких поколений. Предельно важно иметь трезвые ожидания на этот счёт, с уходом Лукашенко или Путина здесь не наступит стабильность одномоментно. Критически важным для превращения этих земель в цивилизованные является способность импортировать или выстраивать институты, которые обеспечивают долгосрочный консенсус в обществе. А судя по ширящейся проблеме неравенства в странах первого мира и связанным с этим социальным расколом, возможно уже и импортировать через какое-то время будет нечего. Постсоветские государства, чтобы сохранить своё существование, должны стать молодыми, не с точки зрения физического отсчёта времени существования, а с точки зрения написания законов сосуществования социума с нуля.