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Что общего и разного у протестов в Беларуси и Украине

17.12.2020 06:33 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Что общего и разного у протестов в Беларуси и Украине
Акция у посольства Беларуси в Киеве
Мнение автора телеграм-канала Рефлексия и реакция.

Беларусь и Украина - две страны, две разные судьбы, но порой параллели настолько яркие, что в очередной раз можно сделать вывод что проблемы и "болезни" у соседних стран существуют в региональном масштабе. Там тоже вспыхнули протесты, кажется что с первого взгляда повестка оторвана от беларусской, но на самом деле всё куда глубже.

В Украине протестуют ФОПы, это прямой аналог наших беларусских ИП. Правительство планирует обязать поставить их кассовые аппараты. В целом мера целиком логичная - стимулировать мелких предпринимателей работать в белую. Но вопрос затрагивает экзистенциальную сущность общественного договора в Украине: "мы не мешаем вам, вы не мешаете нам". Огромная часть украинской экономики де-факто находится в тени. По сути, ставится вопрос о формате существования государства. Осознанно, либо нет, но ФОПы настаивают на сохранении его либертарианской сущности.

Нет налогов - маленький бюджет - убитая инфраструктура, но зато у людей есть право самим распоряжаться своими деньгами. Ведь заплаченные налоги контролировать крайне трудно, а недостаток инфраструктуры можно компенсировать развитием рыночной сферы услуг, бытовой коррупции и повышением личного благосостояния. В принципе, эта философия во многом определяет облик Украины как независимого государства сегодня.

Но с этим можно тоже жить и выстраивать государство снизу, где люди начнут скидываться на нужные вещи и выстраивать инструменты контроля "от двора". Но это рано или поздно будет означать прямой конфликт с государством, которое существует в прямой преемственности от советской республики. Государство само записало и задекларировало социальные гарантии, но социальные "хотелки" без реального понимания цены, которую нужно платить за них, остались во многом на бумаге. Оказалось что пенсию молодым выгоднее копить самим, а солидарная система дискриминирует тех кто работает и не размножается в масштабе 3+ детей на семью (а образованные горожане везде рожают мало и заставить их рожать много невозможно, гуглите про второй демографический переход). Оказалось что сервис в платном/коррупционном здравоохранении лучше чем в бесплатном. Продолжать можно бесконечно.

В Беларуси, несмотря на абсолютно иную подоплеку конкретных политических конфликтов, идёт абсолютно тот же процесс поиска нового общественного договора, конфликта общества с государством не только как с политическим механизмом, а как в целом как с конструкцией которая априори в нынешнем виде не способна обеспечить запрос на справедливость. И это очень непростой процесс, где государство по сути должно убивать себя само, чтобы переродится, но государство само по себе построено с целью своей защиты и не ставит целью свою утилизацию, поэтому этому процессу оно всячески сопротивляется.

Россия неизбежно столкнётся ровно с теми же процессами переосмысления государственного конструкта, пока купируя их за счёт большей подушки безопасности.

Процесс демонтажа постсоветских государств ещё будет идти в масштабах нескольких поколений. Предельно важно иметь трезвые ожидания на этот счёт, с уходом Лукашенко или Путина здесь не наступит стабильность одномоментно. Критически важным для превращения этих земель в цивилизованные является способность импортировать или выстраивать институты, которые обеспечивают долгосрочный консенсус в обществе. А судя по ширящейся проблеме неравенства в странах первого мира и связанным с этим социальным расколом, возможно уже и импортировать через какое-то время будет нечего. Постсоветские государства, чтобы сохранить своё существование, должны стать молодыми, не с точки зрения физического отсчёта времени существования, а с точки зрения написания законов сосуществования социума с нуля.
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Иная подоплека политических конфликтов, но тот же процесс поиска нового общественного договора.
 
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