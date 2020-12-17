Источник материала: UDF



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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так От ценностей выживания к ценностям качества жизни Социальные трансформации.

Рональд Инглхарт и социологи, участвующие в проекте WVS (World Values Surveys – Всемирный обзор ценностей) разделяют общественные ценности на 3 категории:• традиционные ценности;• ценности выживания;• ценности качества жизни / самовыражения.Последние нередко называются постмодернизационными, поскольку они противоположны марксовым (модернизационным) ценностям выживания.Медленное движение Беларуси по всемирной карте ценностей отражает общий глобальный тренд – от ценностей модернизации к ценностям качества жизни / самовыражения. Инглхарт считает, что после того, как ВВП на душу население превышает планку 5 тыс. долларов в год, движение к ценностям качества жизни значительно ускоряется. Беларусь, как мы знаем, на протяжении довольно длительного периода (не меньше 10 лет) не может эту планку превысить.Советские ценности – во многом частный случай ценностей выживания. В советской системе ценностей насилие было оправданным и необходимым. Но в ХХ веке не только в СССР к насилию относились иначе: телесные наказания детей широко практиковались в Европе и США.Оправданность насилия для достижения важных общих целей и, соответственно, делегирование права на насилие государству неизбежно требует признания за жертвой насилия вины. Мы видим, как эти установки дико и уродливо проявляются сегодня. Но толерантность к насилию сегодня существенно снизилась и в Беларуси – ценностные установки все же трансграничны.Как мне кажется наиболее ярким показателем этих изменений является отношение к детям. Их не наказывают физически, на них не кричат – т.е. насилие к ним не применяется или применяется редко. Я имею собственный родительский опыт (также, как и опыт жизни ребенком) и могу наблюдать и констатировать определенные изменения социальной реальности. Рост числа детских магазинов, ориентация торговли на детей, строительство детских площадок, и в целом – общий опыт знакомых и не очень семей – все это свидетельствует, что представления о ценности детства, о ценности образования очень изменились.Детство стало более длительным, и сегодня родители, а не государство, являются главными инвесторами в детей, именно родители оплачивают детство.Экономическая и социальная действительность меняется быстрей чем, прежде, и выросшие дети служат проводниками для родителей в новый мир. Кроме того, специфической особенностью постсоветского пространства являются очень плохо работающие социальные лифты, что вынуждает родителей возлагать на детей дополнительные надежды.Динамика, фиксируемая WVS в отношении важности воспитания у детей качеств, начиная с волны 1996 года – по свежую волну 2020 года – отчасти отражает наблюдаемые изменения:• качества, желательные в воспитании детей, в целом соответствуют декларируемой респондентами ценностной структуре;• ценности экономического выживания продолжают преобладать (тройка наиболее желательных качеств за 26 лет не изменилась; тройка аутсайдеров – только очередностью).Таким образом, динамика изменений за 26 лет незначительная, хотя среди неприоритетных ценностей (и качеств) значение традиционных снижается, ценностей качества жизни – растет.Пьер Бурдье считает, что в опросах люди склонны скорее угадывать какой именно ответ от них ожидают, посему, я полагаю, респонденты скорее склонны транслировать идеологический нарратив, нежели свое практическое отношение к вопросу. Возможно, они его и не рефлексируют в полной мере. Например, мой отец придерживается очень старых установок, но на практике он совершенно по-разному вел себя со мной, с моей дочерью и теперь с моим внуком.Пару лет назад мы, пользуясь правом формулировать дополнительные вопросы для Беларуской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого (Варшава) попробовали задать вопрос «хотели бы вы своим детям такой же жизни, как у вас?», и вполне ожидаемо 75% респондентов ответили «нет».Если мы сопоставим идеологический нарратив и ответы респондентов, в которых главные качества, которые следует воспитывать в детях, неизменны на протяжении 26 лет, мы увидим показательное совпадение. Это: трудолюбие, ответственность, терпимость. Культ труда доминирует и в советском, и в его наследнике – белорусском идеологическом нарративе. «У нас нет иных источников для жизни, кроме труда наших людей»,– так обосновал Лукашенко невозможность введения карантина в стране. Словом, на уровне пропаганды труд почитаем вне зависимости от его производительности и востребованности, он остается и средством выживания, и способом самовыражения.Носителями социалистических ценностей остается старшее поколение и госаппарат, в особенности в его идеологической части. Но по мере изменения доминирующих социальных практик, ухода старшего поколения, носителя советских ценностей, разрыв между идеологическим нарративом и настроениями населения увеличивается. Тем более, что пропаганда в ее нынешнем шагнула вглубь веков за советское прошлое («лапти носили», «лебеду ели»). Не только у нас, но и в России, можно наблюдать, что образ идеального избирателя и идеальной власти соответствуют скорее не советским конструкциям, а дореволюционным.