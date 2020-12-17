Источник материала: UDF





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Россия за год лишилась половины мигрантов Численность мигрантов в России за год сократилась примерно наполовину.

По подсчетам ведомства, сейчас на территории страны находятся около шести миллионов мигрантов. При этом разрешением на временное проживание или видом на жительство обладают около одного миллиона человек, уточнили в МВД.15 декабря Министерство строительства и ЖКХ России предложило новый способ трудоустройства мигрантов на российских стройплощадках из-за их нехватки. По сути, всю ответственность за гастарбайтеров предложено возложить на организации, которые будут их завозить. О недостатке рабочих на стройках сообщили уже 50 российских регионов, в общей сложности она оценивается в 190 тысяч человек. В ведомстве ожидают, что ликвидировать дефицит помогут мигранты из Узбекистана, Таджикистана и с Украины.В октябре сообщалось, что из-за оттока мигрантов российским службам доставки стало не хватать сотрудников, вследствие чего растет количество жалоб клиентов.Ранее стало известно, что почти треть (28 процентов) москвичей готовы потеснить трудовых мигрантов и собираются работать вместо них дворниками или строителями. К такому выводу пришли эксперты аналитического центра «Авито. Работа». Однако половина жителей Москвы уверена, что для поддержания экономики приток мигрантов не нужен.