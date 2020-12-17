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Россия за год лишилась половины мигрантов

17.12.2020 06:33 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Россия за год лишилась половины мигрантов
Об этом агентству РИА Новости сообщили в МВД.

По подсчетам ведомства, сейчас на территории страны находятся около шести миллионов мигрантов. При этом разрешением на временное проживание или видом на жительство обладают около одного миллиона человек, уточнили в МВД.

15 декабря Министерство строительства и ЖКХ России предложило новый способ трудоустройства мигрантов на российских стройплощадках из-за их нехватки. По сути, всю ответственность за гастарбайтеров предложено возложить на организации, которые будут их завозить. О недостатке рабочих на стройках сообщили уже 50 российских регионов, в общей сложности она оценивается в 190 тысяч человек. В ведомстве ожидают, что ликвидировать дефицит помогут мигранты из Узбекистана, Таджикистана и с Украины.

В октябре сообщалось, что из-за оттока мигрантов российским службам доставки стало не хватать сотрудников, вследствие чего растет количество жалоб клиентов.

Ранее стало известно, что почти треть (28 процентов) москвичей готовы потеснить трудовых мигрантов и собираются работать вместо них дворниками или строителями. К такому выводу пришли эксперты аналитического центра «Авито. Работа». Однако половина жителей Москвы уверена, что для поддержания экономики приток мигрантов не нужен.
 
 
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Численность мигрантов в России за год сократилась примерно наполовину.
 
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