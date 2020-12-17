Источник материала: UDF





«Респонденты указали, что опасаются роста количества зараженных (69%). И здесь сразу видна разница между сентябрем и ноябрем. В прошлом месяце опасения взлетели до уровня апреля-мая, – рассказала она в рамках проекта «Открытый диалог по экономическим реформам». – Среди личных опасений, основное – система здравоохранения не справится с нагрузкой. Впервые более 20% респондентов опасаются введения строгих карантинных мер».



«Люди уверены в том, что ситуация ухудшится, что вырастут цены в магазинах и им придется экономить. Но примерно такие ответы люди давали во время всех волн исследования. Сильных изменений от месяца к месяцу не наблюдается», – отметила она.



Что происходит на рынке труда

Уверены, что доход еще снизится

«Важно, что в ноябре со снижением зарплаты и отменой повышения зарплаты столкнулось большее количество людей, чем в сентябре. Это говорит о том, что рынок труда чувствительно реагирует на происходящие изменения в экономике», – обратила внимание эксперт.



Сбережений хватит ненадолго

«Понятно, что чем выше уровень дохода у людей, тем на более длительное время хватит сбережений», – заметила Урбан.



В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусы ждут падения доходов и начинают активно переводить рубли в валюту Доход в сравнении с докризисным временем уже снизился у 50% населения. Кроме этого, почти 40% белорусов уверены, что он будет снижаться и далее.

Основной фокус данной части исследования – это экономические последствия пандемии.Социолог ИПМотметила, что на первое место в ноябрьском опросе снова вышли опасения, связанные с пандемией.Что касается экономической ситуации, большинство белорусов дают в целом негативный прогноз на ближайшие недели.Как показало исследование, люди не часто сталкиваются с тем, что кто-то из знакомых или родственников теряет работу (13,3%). Лишь 3,4% отметило, что они сами потеряли работу, сменило работу – 2,4%.В основном же теряли работу белорусы, работающие в гостиничной и ресторанной сфере, а также в ИТ-отрасли. IT-компании начали терять сотрудников с сентября.Согласно опросам, самое большое проседание доходов белорусы почувствовали в апреле.Между тем, обратила внимание социолог, сегодня люди опасаются, что доход снизится в ближайшие месяцы либо останется прежним. Считает, что доход еще снизится, около 37% респондентов.Дарья Урбан заметила, что по сравнению с докризисным временем, доход уже снизился у 50% населения. Наибольшее падение доходов ощутили работающие в отрасли образования, в сельском и лесном хозяйстве, а также и сфере ИТ.Также выяснилось, что с падением доходов чаще сталкиваются на государственных предприятиях, чем на частных.Среди основных причин падения доходов – изменение курса рубля к иностранной валюте и сокращение количества заказов.Она также заметила, что в основном белорусы теряли работу в апреле и мае, сейчас эта тенденция пошла на спад.Согласно опросу, белорусы беспокоятся о своей финансовой безопасности. У 31,5% сбережений хватит меньше, чем на месяц, у 20,6% на один месяц. Только 7,6% заявили, что их сбережений хватит на полгода и дольше.Также отмечается, что в банках продолжают хранить сбережения лишь 5% населения. Начали хранить деньги только в валюте уже давно 20% респондентов. Всегда меняют рубли на валюту – 10,5%. Из-за последних событий перестали доверять национальной валюте и поменяли рубли на валюту также около 10% белорусов. Не меняют и не хотели менять рубли на валюту лишь 18,5 %.К слову, нет сбережений почти у 44% населения.