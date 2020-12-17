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Новый глава МИД Литвы обсудил поддержку демократии в Беларуси с коллегами из Финляндии и Польши

17.12.2020 07:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Вопросы поддержки демократии в Беларуси и безопасности АЭС под Островцом обсудил новый министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис 15 и 16 декабря с главами внешнеполитических ведомств Польши Збигневом Рау и Финляндии Пеккой Хаависто.

Новый глава МИД Литвы обсудил поддержку демократии в Беларуси с коллегами из Финляндии и Польши
Фото: tsajunga.lt

В разговоре с Рау обсуждены «продолжающиеся столкновения полиции с мирными демонстрантами», сообщает пресс-служба литовского МИД. «Ситуация остается напряженной. Литва и Польша будут и впредь поддерживать гражданское общество в Беларуси, а также стремление к демократическим переменам», — заявил Ландсбергис по итогам беседы.

По его словам, большое внимание было уделено Белорусской АЭС. Стороны подчеркнули важность соблюдения международных стандартов ядерной безопасности и охраны окружающей среды. Ландсбергис обратился к Рау за поддержкой позиции Вильнюса, настаивающего на том, что электричество с АЭС не должно поступать на энергетический рынок ЕС. «Польша является и будет стратегическим партнером Литвы», — отметил Ландсбергис.

В ходе переговоров с Хаависто речь шла о «поддержке демократических сил в Беларуси и вопросах безопасности Островецкой АЭС». Подробности не приводятся, кроме того, что литовский министр назвал диалог приятным. Новая встреча Ландсбергиса и Хаависто состоится 18 декабря в рамках онлайн-саммита балтийских и северных стран Европы NB8 (в это неформальное объединение входят Дания, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония).

Внук известного еще со времен СССР литовского политика Витаутаса Ландсбергиса 38-летний Габриэлюс Ландсбергис возглавил внешнеполитическое ведомство 11 декабря, сменив 59-летнего Линаса Линкявичюса, который занимал эту должность восемь лет, а до этого менее пяти месяцев был послом в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
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Вопросы поддержки демократии в Беларуси и безопасности АЭС под Островцом обсудил новый министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис 15 и 16 декабря с...
 
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