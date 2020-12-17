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Главные цвета 2021 года: насыщенный серый и яркий желтый. Нашли квартиры в Минске в этой гамме

17.12.2020 07:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Институт Pantone объявил главные цвета 2021 года: насыщенный серый и яркий желтый. Нашли в столице квартиры на продажу, в интерьерах которых уже использована модная цветовая гамма.

Двухкомнатная квартира по ул. Авроровской

Квартира оценивается в 89 900 долларов, квадратный метр стоит 1462 доллара. Расположена в 9-этажном доме 2009 года постройки. Общая площадь — 61,5 кв. м, кухни — 9 кв. м.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Квартира в объявлении рекламируется как «эксклюзивный объект в стиле скандинавский лофт у Лошицкого парка». Кратко охарактеризовать квартиру можно тремя словами: стильно, качественно, комфортно. Также сказано, что «вся мебель спроектирована и выполнена на заказ».


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Однокомнатная квартира в 3-м пер. Можайского

Квартира выставлена на продажу за 105 тысяч долларов, квадратный метр оценивается в 2308 долларов. Расположена в клубном каркасно-блочном пятиэтажном доме 2019 года постройки. Общая площадь — 45,5 кв. м.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Квартира представляет собой студию со спальней. Здесь сделан современный ремонт, в объявлении написано, что он выполнен по дизайн-проекту.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Двухкомнатная квартира по ул. Лопатина

Квартира стоит 120 тысяч долларов, квадратный метр — 1875 долларов. Расположена в монолитном 23-этажном доме 2010 года постройки. Общая площадь — 64 «квадрата». Квартира представляет собой студию.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

В объявлении пишут, что «в квартире выполнен прекрасный дизайнерский ремонт с использованием качественных отделочных материалов, оборудования и мебели».


Фото: realt.by

Фото: realt.by

 
 
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Подборка минских квартир, где в интерьере использованы главные цвета 2021 года.
 
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