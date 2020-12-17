Прямо сейчас вы теряете свои деньги. А партнеры БПС-Сбербанка их зарабатывают — узнайте, как

Источник материала: ProBusiness



Александр Овсяников. Фото: Дарья Гращенкова

Здесь вы могли бы увидеть много умных слов, которые описывают суть статьи. Но пока бы вы их читали — просто теряли бы свои деньги. А вы можете их зарабатывать прямо сейчас! Поэтому, если вкратце, — эта статья про крутую партнерскую программу, которая работает в БПС-Сбербанке. Суть ее очень проста: если по вашей рекомендации в банк пришел новый бизнес-клиент — вы получаете денежное вознаграждение.

Подробнее о том, как это работает, рассказал Александр Овсяников, директор департамента малого и микробизнеса БПС-Сбербанка. Также своими мнениями поделились и сами партнеры.

— Мы в БПС-Сбербанке искренне любим малый бизнес и благодарны тем десяткам тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые отвечают нам взаимностью. Мы понимаем, что каждый день взаимодействуем с очень подвижной аудиторией. Наши клиенты постоянно пробуют что-то новое, меняют себя и окружающую действительность, чтобы максимально соответствовать потребностям сегодняшнего дня. Flexible — гибкость — заложена в нашу ДНК и соответствует принципам нашего бренда Такая философия позволяет быть полезными друг другу на любом этапе развития, чтобы помогать развивать свое дело и добиваться успеха.

Партнерская программа, которую мы запустили в 2019 году, как раз об этом. Ее формат win-win позволяет получать выгоду всем сторонам (партнерам, банку, клиентам) — там, где раньше наши партнеры даже не видели возможности заработка.

Формула ее очень проста. Вы рекомендуете БПС-Сбербанк своим клиентам или партнерам, да просто друзьям и знакомым. И получаете денежное вознаграждение после того, как ИП или юрлицо открывает счет в БПС-Сбербанке.

Не буду скрывать, что для нас такие рекомендации работают лучше любой рекламы — клиенты приходят с большим багажом доверия к нашим продуктам и сервису. А для партнеров это реальный способ дополнительно заработать. Плюс — получить массу благодарностей от тех, кому они посоветовали выбрать БПС-Сбербанк для ежедневного взаимодействия.





Почему привлекать клиентов в БПС-Сбербанк — просто

По отзывам наших партнеров, в 90% случаев рекомендации оказываются успешными. Почему? Все просто:

БПС-Сбербанк является частью Группы Сбербанк, которая представлена в 17 странах мира . Это дает возможность нашим клиентам работать с контрагентами во многих зарубежных странах по льготным тарифам

БПС-Сбербанк — это системообразующий банк, который входит в топ-5 по размеру активов в стране

Каждый 7-й клиент малого и микробизнеса Беларуси обслуживается в БПС-Сбербанке

Банк представлен в 33 городах Беларуси, имеет большую сеть банкоматов и устройств самоинкассации и сотрудничает со многими банками-партнерами

Платежи осуществляются в режиме 24/7 и обрабатываются очень быстро — до 30 минут

БПС-Сбербанк владеет торговой площадкой SavEx, которая позволяет юрлицам быстро и просто обменивать валюту в режиме онлайн, совершать сделки с драгоценными металлами, открывать вклады и др.

БПС-Сбербанк — один из немногих банков, клиенты которого могут снимать деньги со счета с комиссией 0 BYN

БПС-Сбербанк — обладатель премии «Банк года» в номинации «Инновационный банк: технологии» по итогам 2019 года.

Плюс — банк делает серьезную ставку на сервис. За каждым клиентом закрепляется персональный менеджер, который консультирует по любым вопросам, связанным с банковским обслуживанием. Также менеджер может выехать прямо в офис клиента или партнера для подробной консультации по продуктам и услугам банка.

Хочу стать партнером. Что делать?

Партнером может стать юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, а также физическое лицо — в общем, все, кто открыт для новых возможностей в нетривиальном формате взаимодействия с банком.

Безусловно, для нас важна репутация партнера, т.к. зачастую клиент отождествляет его с представителем банка. С другой стороны, это огромный плюс и для партнера — получить репутацию амбассадора одного из лучших брендов финансовой сферы страны.



Фото: Дарья Гращенкова

Итак, если желание выстраивать партнерские отношения с банком есть… Что делать дальше?

Шаг 1. Партнер рекомендует банк и получает предварительное согласие.

Шаг 2. Затем он передает контакты менеджеру банка. Контакты менеджеров здесь .

Шаг 3. БПС-Сбербанк связывается с потенциальным клиентом и формирует коммерческое предложение по интересующему его банковскому продукту.

Шаг 4. После совершения сделки БПС-Сбербанк оплачивает вознаграждение партнеру.

Да, всю «бумажную» работу банк берет на себя, — от составления договора до составления счета на оплату.

Где искать клиентов для банка

Где угодно!

Это могут быть ваши заказчики, которые советуются с вами, какой же банк для обслуживания выбрать на старте предпринимательской деятельности. Или партнеры, которые хотят оптимизировать бизнес. Это могут быть ваши друзья и знакомые, которые в разговоре с вами сетовали на РКО в своем банке. Это может быть случайный прохожий, которой по телефону обсуждал сложности получения кредита для своего бизнеса, а вы смогли с ним установить контакт и порекомендовать БПС-Сбербанк.

Мы не ограничиваем наших партнеров и приветствуем их находчивость.

Какие клиенты и на какие продукты приходят по рекомендациям

Через партнерскую программу к нам приходят как новые компании, которые только стартовали на рынке, так и те, кто работает много лет, но до этого обслуживались в других банках.

Партнеры рекомендуют потенциальным клиентам БПС-Сбербанка самые разные продукты. Это РКО, депозиты, кредиты, финансовый лизинг, гарантии, аккредитивы и др. Подробнее узнать о них вы можете здесь .

Что говорят партнеры

Чтобы получить наиболее полную картину того, как работает программа, мы попросили действующих партнеров поделиться своим опытом.

Евгений Клицунов

управляющий ОДО «Инновационный бизнес-парк»

— Мы — инкубатор для малого предпринимательства и предоставляем услуги как опытным компаниям, так и начинающим предпринимателям. Наша компания занимается комплексной поддержкой бизнеса, решением самых разных организационных и инфраструктурных задач — от предоставления оборудованных рабочих мест или кабинетов со всей необходимой оргтехникой, мебелью, канцелярией, регулярной уборкой до помощи с консультациями юристов и бухгалтеров. Таким образом, предприниматели могут сосредоточиться на своей основной деятельности и не отвлекаться на непрофильные задачи.

Резиденты нашего парка доверяют нам и часто просят порекомендовать банк для обслуживания. Мы тщательно мониторим рынок банковских услуг, начиная от всеми востребованного РКО и заканчивая специфическими банковскими продуктами. БПС-Сбербанк как раз имеет широкую линейку продуктов, поэтому предпринимателям здесь легко найти что-то свое. Кроме того, начинающие бизнесмены часто хотят оптимизировать издержки, в том числе — расходы на банковское обслуживание. И здесь БПС-Сбербанк является гибким партнером, может в индивидуальном порядке согласовывать размеры вознаграждений и комиссий.

Все вопросы в банке решаются оперативно и четко. У нас налажена связь с руководителями разных подразделений, выстроены доверительные отношения с ними, мы можем аргументированно объяснить позицию нашего резидента, правильным образом структурировать сделку для получения финансирования, быстро и оперативно подать необходимые документы.

Каждый месяц от нас в БПС-Сбербанк приходит 3−4 новых клиента, и практически все, кому мы даем рекомендацию, остаются там на обслуживании. Одним из главных преимуществ банка, отмечают резиденты, является хорошо налаженная работа клиент-менеджеров, т.е. за каждым из наших резидентов закреплен определенный сотрудник, к которому можно обратиться по любому вопросу.

Главный бонус для нас от участия в партнерской программе — это довольные резиденты нашего парка.

Олег Ланин

руководитель ООО «Крылатые медведи»

— Наша компания предоставляет бухгалтерские услуги. Мы консультируем в сфере учета и отчетности. Проводим работы, связанные с оформлением договоров, отправкой отчетности, оформлением различных видов деклараций и др. Помогаем клиентам с выбором видов налогообложения. Также оказываем поддержку новичкам в бизнесе при совершении первых шагов.

Соответственно, к нам обращаются представители самых разных бизнесов, в том числе задают вопрос, какой банк в каком случае выбрать. Наша компания является клиентом БПС-Сбербанка, и у нас прекрасные отношения с его менеджерами. Поэтому мы хорошо знаем, какому бизнесу и какие продукты банка могут подойти. По нашему опыту, 90% тех, кому мы рекомендовали БПС-Сбербанк, остались его клиентами.

В партнерской программе мы участвуем с самого начала. И мы решили попробовать поучаствовать в партнерской программе — у нас самих хорошие отношения с банком, с его сотрудниками, плюс, как я уже сказал, нашим клиентам нужна помощь в выборе финансового учреждения. Поэтому мы предлагаем им БПС-Сбербанк и, если получаем предварительное согласие, передаем контакты. Когда банк заключает договор с новым клиентом — а это происходит в подавляющем большинстве случаев, — мы получаем вознаграждение. Всего в БПС-Сбербанк мы привели около 20 клиентов. Разумеется, нам важна финансовая часть партнерства. Но также для нас ценно, что наши клиенты облегчают себе ведение бизнеса, и уровень доверия к нашим рекомендациям растет.

Как будет развиваться программа

Мы узнали, что БПС-Сбербанк задумал запустить новые сервисы для партнеров. Какие именно — пока останется в тайне.

— Если говорить об альтернативных каналах в целом, то мы считаем, что за этим будущее, — подвел итог Александр Овсяников. — Сейчас в digital идут не только финансовые институты, но и коммерческие, государственные структуры. Однако с развитием технологий растет и конкуренция на рынке финансовых услуг, и сейчас мы находимся на том этапе, когда между собой конкурируют не продукты, а качество услуг и сервис.



Фото: Дарья Гращенкова

Почему? — Руководителям компаний, чтобы сохранять свой бизнес прибыльным в условиях жесткой конкуренции, необходимо принимать решения практически мгновенно, а в условиях переизбытка информации — выбирать самого надежного партнера, работать с ним в максимальной синергии и делегировать ему непрофильные задачи, концентрируясь исключительно на своем деле. Поэтому именно тот банк, который экономит время клиента на выбор оптимального предложения по продукту, обеспечивает бесперебойную связь через клиентского менеджера и проявляет гибкость, становится банком первого выбора.

Мы открыты для сотрудничества и готовы предоставлять лучший сервис при построении долгосрочных партнерских отношений.

Уже готовы стать партнером? Вам сюда!





Если вы хотите сами протестировать продукты БПС-Сбербанка, прежде чем рекомендовать их, — Go!





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