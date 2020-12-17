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Прямо сейчас вы теряете свои деньги. А партнеры БПС-Сбербанка их зарабатывают — узнайте, как
17.12.2020 08:15 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Здесь вы могли бы увидеть много умных слов, которые описывают суть статьи. Но пока бы вы их читали — просто теряли бы свои деньги. А вы можете их зарабатывать прямо сейчас! Поэтому, если вкратце, — эта статья про крутую партнерскую программу, которая работает в БПС-Сбербанке. Суть ее очень проста: если по вашей рекомендации в банк пришел новый бизнес-клиент — вы получаете денежное вознаграждение.
Подробнее о том, как это работает, рассказал Александр Овсяников, директор департамента малого и микробизнеса БПС-Сбербанка. Также своими мнениями поделились и сами партнеры.
— Мы в БПС-Сбербанке искренне любим малый бизнес и благодарны тем десяткам тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые отвечают нам взаимностью. Мы понимаем, что каждый день взаимодействуем с очень подвижной аудиторией. Наши клиенты постоянно пробуют что-то новое, меняют себя и окружающую действительность, чтобы максимально соответствовать потребностям сегодняшнего дня. Flexible — гибкость — заложена в нашу ДНК и соответствует принципам нашего бренда Такая философия позволяет быть полезными друг другу на любом этапе развития, чтобы помогать развивать свое дело и добиваться успеха.
Партнерская программа, которую мы запустили в 2019 году, как раз об этом. Ее формат win-win позволяет получать выгоду всем сторонам (партнерам, банку, клиентам) — там, где раньше наши партнеры даже не видели возможности заработка.
Формула ее очень проста. Вы рекомендуете БПС-Сбербанк своим клиентам или партнерам, да просто друзьям и знакомым. И получаете денежное вознаграждение после того, как ИП или юрлицо открывает счет в БПС-Сбербанке.
Не буду скрывать, что для нас такие рекомендации работают лучше любой рекламы — клиенты приходят с большим багажом доверия к нашим продуктам и сервису. А для партнеров это реальный способ дополнительно заработать. Плюс — получить массу благодарностей от тех, кому они посоветовали выбрать БПС-Сбербанк для ежедневного взаимодействия.
Почему привлекать клиентов в БПС-Сбербанк — просто
По отзывам наших партнеров, в 90% случаев рекомендации оказываются успешными. Почему? Все просто:
Плюс — банк делает серьезную ставку на сервис. За каждым клиентом закрепляется персональный менеджер, который консультирует по любым вопросам, связанным с банковским обслуживанием. Также менеджер может выехать прямо в офис клиента или партнера для подробной консультации по продуктам и услугам банка.
Хочу стать партнером. Что делать?
Партнером может стать юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, а также физическое лицо — в общем, все, кто открыт для новых возможностей в нетривиальном формате взаимодействия с банком.
Безусловно, для нас важна репутация партнера, т.к. зачастую клиент отождествляет его с представителем банка. С другой стороны, это огромный плюс и для партнера — получить репутацию амбассадора одного из лучших брендов финансовой сферы страны.
Итак, если желание выстраивать партнерские отношения с банком есть… Что делать дальше?
Шаг 1. Партнер рекомендует банк и получает предварительное согласие.
Шаг 2. Затем он передает контакты менеджеру банка. Контакты менеджеров
Шаг 3. БПС-Сбербанк связывается с потенциальным клиентом и формирует коммерческое предложение по интересующему его банковскому продукту.
Шаг 4. После совершения сделки БПС-Сбербанк оплачивает вознаграждение партнеру.
Да, всю «бумажную» работу банк берет на себя, — от составления договора до составления счета на оплату.
Где искать клиентов для банка
Где угодно!
Это могут быть ваши заказчики, которые советуются с вами, какой же банк для обслуживания выбрать на старте предпринимательской деятельности. Или партнеры, которые хотят оптимизировать бизнес. Это могут быть ваши друзья и знакомые, которые в разговоре с вами сетовали на РКО в своем банке. Это может быть случайный прохожий, которой по телефону обсуждал сложности получения кредита для своего бизнеса, а вы смогли с ним установить контакт и порекомендовать БПС-Сбербанк.
Мы не ограничиваем наших партнеров и приветствуем их находчивость.
Какие клиенты и на какие продукты приходят по рекомендациям
Через партнерскую программу к нам приходят как новые компании, которые только стартовали на рынке, так и те, кто работает много лет, но до этого обслуживались в других банках.
Партнеры рекомендуют потенциальным клиентам БПС-Сбербанка самые разные продукты. Это РКО, депозиты, кредиты, финансовый лизинг, гарантии, аккредитивы и др. Подробнее узнать о них вы можете
Что говорят партнеры
Чтобы получить наиболее полную картину того, как работает программа, мы попросили действующих партнеров поделиться своим опытом.
— Мы — инкубатор для малого предпринимательства и предоставляем услуги как опытным компаниям, так и начинающим предпринимателям. Наша компания занимается комплексной поддержкой бизнеса, решением самых разных организационных и инфраструктурных задач — от предоставления оборудованных рабочих мест или кабинетов со всей необходимой оргтехникой, мебелью, канцелярией, регулярной уборкой до помощи с консультациями юристов и бухгалтеров. Таким образом, предприниматели могут сосредоточиться на своей основной деятельности и не отвлекаться на непрофильные задачи.
Резиденты нашего парка доверяют нам и часто просят порекомендовать банк для обслуживания. Мы тщательно мониторим рынок банковских услуг, начиная от всеми востребованного РКО и заканчивая специфическими банковскими продуктами. БПС-Сбербанк как раз имеет широкую линейку продуктов, поэтому предпринимателям здесь легко найти что-то свое. Кроме того, начинающие бизнесмены часто хотят оптимизировать издержки, в том числе — расходы на банковское обслуживание. И здесь БПС-Сбербанк является гибким партнером, может в индивидуальном порядке согласовывать размеры вознаграждений и комиссий.
Все вопросы в банке решаются оперативно и четко. У нас налажена связь с руководителями разных подразделений, выстроены доверительные отношения с ними, мы можем аргументированно объяснить позицию нашего резидента, правильным образом структурировать сделку для получения финансирования, быстро и оперативно подать необходимые документы.
Каждый месяц от нас в БПС-Сбербанк приходит 3−4 новых клиента, и практически все, кому мы даем рекомендацию, остаются там на обслуживании. Одним из главных преимуществ банка, отмечают резиденты, является хорошо налаженная работа клиент-менеджеров, т.е. за каждым из наших резидентов закреплен определенный сотрудник, к которому можно обратиться по любому вопросу.
Главный бонус для нас от участия в партнерской программе — это довольные резиденты нашего парка.
— Наша компания предоставляет бухгалтерские услуги. Мы консультируем в сфере учета и отчетности. Проводим работы, связанные с оформлением договоров, отправкой отчетности, оформлением различных видов деклараций и др. Помогаем клиентам с выбором видов налогообложения. Также оказываем поддержку новичкам в бизнесе при совершении первых шагов.
Соответственно, к нам обращаются представители самых разных бизнесов, в том числе задают вопрос, какой банк в каком случае выбрать. Наша компания является клиентом БПС-Сбербанка, и у нас прекрасные отношения с его менеджерами. Поэтому мы хорошо знаем, какому бизнесу и какие продукты банка могут подойти. По нашему опыту, 90% тех, кому мы рекомендовали БПС-Сбербанк, остались его клиентами.
В партнерской программе мы участвуем с самого начала. И мы решили попробовать поучаствовать в партнерской программе — у нас самих хорошие отношения с банком, с его сотрудниками, плюс, как я уже сказал, нашим клиентам нужна помощь в выборе финансового учреждения. Поэтому мы предлагаем им БПС-Сбербанк и, если получаем предварительное согласие, передаем контакты. Когда банк заключает договор с новым клиентом — а это происходит в подавляющем большинстве случаев, — мы получаем вознаграждение. Всего в БПС-Сбербанк мы привели около 20 клиентов. Разумеется, нам важна финансовая часть партнерства. Но также для нас ценно, что наши клиенты облегчают себе ведение бизнеса, и уровень доверия к нашим рекомендациям растет.
Как будет развиваться программа
Мы узнали, что БПС-Сбербанк задумал запустить новые сервисы для партнеров. Какие именно — пока останется в тайне.
— Если говорить об альтернативных каналах в целом, то мы считаем, что за этим будущее, — подвел итог Александр Овсяников. — Сейчас в digital идут не только финансовые институты, но и коммерческие, государственные структуры. Однако с развитием технологий растет и конкуренция на рынке финансовых услуг, и сейчас мы находимся на том этапе, когда между собой конкурируют не продукты, а качество услуг и сервис.
Почему? — Руководителям компаний, чтобы сохранять свой бизнес прибыльным в условиях жесткой конкуренции, необходимо принимать решения практически мгновенно, а в условиях переизбытка информации — выбирать самого надежного партнера, работать с ним в максимальной синергии и делегировать ему непрофильные задачи, концентрируясь исключительно на своем деле. Поэтому именно тот банк, который экономит время клиента на выбор оптимального предложения по продукту, обеспечивает бесперебойную связь через клиентского менеджера и проявляет гибкость, становится банком первого выбора.
Мы открыты для сотрудничества и готовы предоставлять лучший сервис при построении долгосрочных партнерских отношений.
Уже готовы стать партнером? Вам сюда!
Если вы хотите сами протестировать продукты БПС-Сбербанка, прежде чем рекомендовать их, — Go!
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Здесь вы могли бы увидеть много умных слов, которые описывают суть статьи. Но пока бы вы их читали - просто теряли бы свои деньги. А вы можете их зарабатывать прямо...
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