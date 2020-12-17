Цена биткойна обновила исторический максимум

Источник материала: АФН

Минувшей ночью биткойн в ходе торговой сессии обновил исторический максимум, жостигнув отметки в $22148.

По состоянию на 08:09 курс биткойна колеблется на уровне $21880.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Ее может эмитировать любой пользователь, который является участником системы. Для этого необходимо создавать новые блоки системы с помощью вычислительного устройства.