|
Цена биткойна обновила исторический максимум
Источник материала: АФН
Минувшей ночью биткойн в ходе торговой сессии обновил исторический максимум, жостигнув отметки в $22148.
По состоянию на 08:09 курс биткойна колеблется на уровне $21880.
Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Ее может эмитировать любой пользователь, который является участником системы. Для этого необходимо создавать новые блоки системы с помощью вычислительного устройства.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минувшей ночью биткойн в ходе торговой сессии обновил исторический максимум, жостигнув отметки в $22148.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)