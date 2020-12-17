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Lamborghini представила уникальный родстер SC20, созданный в единственном экземпляре

17.12.2020 08:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Один из обеспеченных клиентов Lamborghini заказал себе эксклюзивный суперкар — воплощением его пожеланий занялись специалисты автоспортивного подразделения Squadra Corse. В итоге получился открытый всем ветрам SC20.


Это эксклюзивный гоночный суперкар с кузовом «спидстер» (то есть родстер с усеченным лобовым стеклом или вовсе без оного) и при этом омологированный для дорог общего пользования. «Создавая SC20, мы вдохновлялись моделями Diablo VT Roadster, Aventador J, Veneno Roadster и Concept S и в результате получили суперкар с великолепным дизайном и спортивным характером», — отметил Митя Боркерт, главный дизайнер Lamborghini.


Кузов у спидстера — карбоновый и отличается измененной аэродинамикой с более агрессивными на вид элементами. Это, в частности, передний сплиттер и воздухозаборники, напоминающие о гоночном Huracan GT3 Evo, более рельефные боковины и широкое регулируемое антикрыло из углеволокна, которое можно установить в одну из трех позиций для создания разных уровней аэродинамической нагрузки.


Кузов SC20 окрашен в белый Bianco Fu, для контраста с которым используются акценты голубого цвета. Завершающий штрих — алюминиевые колесные диски с центральной гайкой размером 20 дюймов на передней оси и 21 дюйм на задней, на которые установлены шины Pirelli PZero Corsa.


Интерьер щедро приукрашен углеволокном, которое используется в облицовке приборной панели, задней стенки, дверных панелей, центральной консоли, на руле и в сиденьях с отделкой из алькантары.


Силовой агрегат SC20 знаком по Aventador SVJ — это 6,5-литровый атмосферный V12, развивающий 770 л. с. и 720 Нм крутящего момента и сблокированный с 7-ступенчатым «роботом». Привод — полный, с электронно-управляемым центральным дифференциалом.



О динамических характеристиках штучного родстера не сообщается, нет информации и о том, в какую сумму SC20 обошелся заказчику.

 
 
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Один из обеспеченных клиентов Lamborghini заказал себе эксклюзивный суперкар - воплощением его пожеланий занялись специалисты подразделения Squadra Corse. В итоге получился...
 
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