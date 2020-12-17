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Lamborghini представила уникальный родстер SC20, созданный в единственном экземпляре
Источник материала: Tut.by
Один из обеспеченных клиентов Lamborghini заказал себе эксклюзивный суперкар — воплощением его пожеланий занялись специалисты автоспортивного подразделения Squadra Corse. В итоге получился открытый всем ветрам SC20.
Это эксклюзивный гоночный суперкар с кузовом «спидстер» (то есть родстер с усеченным лобовым стеклом или вовсе без оного) и при этом омологированный для дорог общего пользования. «Создавая SC20, мы вдохновлялись моделями Diablo VT Roadster, Aventador J, Veneno Roadster и Concept S и в результате получили суперкар с великолепным дизайном и спортивным характером», — отметил Митя Боркерт, главный дизайнер Lamborghini.
Кузов у спидстера — карбоновый и отличается измененной аэродинамикой с более агрессивными на вид элементами. Это, в частности, передний сплиттер и воздухозаборники, напоминающие о гоночном Huracan GT3 Evo, более рельефные боковины и широкое регулируемое антикрыло из углеволокна, которое можно установить в одну из трех позиций для создания разных уровней аэродинамической нагрузки.
Кузов SC20 окрашен в белый Bianco Fu, для контраста с которым используются акценты голубого цвета. Завершающий штрих — алюминиевые колесные диски с центральной гайкой размером 20 дюймов на передней оси и 21 дюйм на задней, на которые установлены шины Pirelli PZero Corsa.
Интерьер щедро приукрашен углеволокном, которое используется в облицовке приборной панели, задней стенки, дверных панелей, центральной консоли, на руле и в сиденьях с отделкой из алькантары.
Силовой агрегат SC20 знаком по
О динамических характеристиках штучного родстера не сообщается, нет информации и о том, в какую сумму SC20 обошелся заказчику.
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Один из обеспеченных клиентов Lamborghini заказал себе эксклюзивный суперкар - воплощением его пожеланий занялись специалисты подразделения Squadra Corse. В итоге получился...
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