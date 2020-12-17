Как выбрать пальто на зиму и выглядеть круто: советует стилист

Источник материала: Tut.by

Пальто — наиболее универсальная и практичная вещь на зиму, считает наш эксперт Валентина Казак. Но при этом оно должно быть качественное: тогда оно сможет защитить вас даже в -15 градусов. Как правильно выбрать пальто и на что обратить внимание? Эти вопросы мы задали стилисту. А она — подробно на них ответила.

Валентина Казак Стилист-имиджмейкер, ведет модный блог в Instagram Стилист-имиджмейкер, ведет

Базовые требования к хорошему пальто: какой должны быть посадка и материалы

Главные критерий в выборе верхней одежды — удобство. Да, пальто должно прилегать и сидеть по фигуре, однако двигаться вам в нем должно быть комфортно, без скованности движений. Однако пока остановимся на составе.

— На материалы, из которых сделано пальто, нужно обратить пристальное внимание. Изделия из дешевой ткани как минимум будут хуже защищать вас от холода, — предупреждает Валентина. И тут же приводит примеры удачных вариантов для пальто:

— В первую очередь, это кашемир. Ткань легкая, но износостойкая. Важно, чтобы она была хорошо обработана. При этом, покупая пальто из такого материала, помните: оно требует дополнительного ухода. В идеале ткань должна на 90% состоять из кашемира, но в доступных магазинах вы скорее всего найдете варианты до 50%. Но это тоже хорошо — холодно в нем не будет.

Второй вариант, который предлагает стилист, из шерсти, или драпа. Из него пальто делают довольно часто.

— Такое пальто прекрасно защитит от ветра, за ним будет легко ухаживать благодаря ткани, — поясняет Валентина. — Драповые пальто также и более бюджетны. Главное только, чтобы самой шерсти в составе было не менее 70%.



Пальто из 100% шерсти. Фото: инстаграм miranovich. official

Модное в этом сезоне пальто с эко-вставками. Фото: инстаграм lsd. clothing

Также бывают твидовые пальто — на основе овечьей шерсти, но с синтетическими добавками. Материал на основе натуральной ткани обладает достаточными для зимы защитными функциями.

— Пальто из твида мягкие, не мнутся, это практичный вариант, — отмечает эксперт. — Несмотря на то, что в продаже есть одежда из стопроцентной шерсти, я рекомендую выбирать варианты с добавлением искусственных материалов, их количество может доходить до 30%. Так пальто будет лучше поддерживать свою форму.

Именно зимние пальто могут иметь синтепоновую подкладку или из изософта (эти же материалы используются в пуховиках). Такое «дополнение» сохраняет тепло в морозы. Валентина подсказывает, что есть модели с отстегивающейся подкладкой:

— Это очень практично: если вам жарко, подкладку можно убрать — получится легкая вариация пальто. Еще один лайфхак: если у вас есть демисезонное пальто без утеплителя, под него можно надевать очень тонкий пуховик либо тонкую жилетку. Получится европейский вариант, можно брать на вооружение.

А что насчет подкладки? И качества в целом?

Подкладка из полиэстера, по мнению Валентины Казак, не лучшая из возможных. Ее используют в основном чтобы удешевить конечную стоимость пальто.

— Даже померив такую модель один раз, вы заметите, как вся одежда наэлектризуется. Рекомендую все же не останавливаться на таком варианте. Иногда бренды грешат подкладкой из некачественных материалов, — замечает стилист. — Но если само пальто из качественной ткани и вам очень нравится, всегда можно заменить его подкладку в ателье.

Валентина советует три материала для подкладок, которые не электризуются:

атлас (чем тяжелее, тем лучше);

сатин (имеет легкий блеск, как и атлас);

вискоза.

Имиджмейкер считает, что покупать пальто каждый сезон не обязательно. Достаточно выбрать одну качественную модель из достойных материалов (кроме тех, которые мы перечислили, к ним можно отнести верблюжью шерсть, ламу). Желательно, чтобы цвет был тоже универсальным.



Фото: инстаграм leger. mode

Фото: инстаграм taya_by

— Перед покупкой обязательно посмотрите, как выполнены швы на пальто (особенно воротник), какая использована фурнитура, как держится подкладка, как она подшита, как обработаны клапаны на карманах, нет ли торчащих ниток, насколько плотный материал — это все тоже говорит о качестве изделия, — напоминает эксперт. — Производители достойных вещей обращают на это внимание. Также присмотритесь, есть ли в пальто асимметрия, все ли правильно сидит, без сборок. Такие нюансы при примерке должны быть видны.

Помимо этого, попробуйте в пальто присесть и оценить, насколько вам удобно, мнется ли оно, появляются ли при этом странные сгибы и складки. Поинтересуйтесь также у продавца, насколько хорошо материал отталкивает воду. Бывает и такое, когда на ткани даже остаются пятна после снега или дождя — так не должно быть.

Все-таки говорим о трендах. Какие модели пальто в моде

Все еще популярным остается вариант оверсайз. Это объемные модели а-ля с мужского плеча. Такие пальто, по словам имиджмейкера, не надо бояться примерить даже девушкам с невысоким ростом, образ может получиться удачным.

— На пике моды сейчас эко-кожа, которая вошла в обиход дизайнеров: очень много предметов гардероба делают из этих материалов. Кожаные пальто тоже стали эффектным предметом гардероба, — рассказывает Валентина. — Цвета можно выбирать классические: черный, темно-синий. Перед покупкой поинтересуйтесь, как ухаживать за таким изделием. Скорее всего, если оно комбинированное — шерстяная ткань с элементами эко-кожи, — придется нести его в химчистку. Хотя это, конечно, не совсем зимний вариант.



Фото: инстаграм бренда KAZÁKI

Фото: инстаграм бренда KAZÁKI

Классические модели с поясом не стоит сбрасывать со счетов: они будут уместны всегда. Особенно Валентина советует обратить внимание на пальто-коконы: их можно носить как в свободном варианте, так и с поясом.

— Необычный же вариант, модный в этом сезоне, это пальто-кейпы (типа накидки) и пальто-пуховики из стеганой ткани. Такие модели будут смотреться интересно, — предлагает стилист. — Шубы из эко-меха, которые тоже можно причислить к пальто, не вышли из моды до сих пор. Из более привычных вариантов актуальны однобортные пальто трапециевидного кроя.

Как никогда в тренде длина макси — пальто в пол. С одной стороны, это практично — одежда закроет вас от холода практически с головы до ног. С другой — важно думать о практичности. Если вы часто ездите за рулем, все-таки такой вариант вам будет не совсем удобен.



Фото: инстаграм dofamine. studio

Фото: инстаграм loverani. official

Стилист считает, что в первую очередь в гардеробе должно быть базовое пальто. Если оно у вас как раз уже есть, можно присматриваться к трендовым вариантам, которые будут служить имиджевым элементом:

— Например, чисто белое пальто может стать парадно-выходным. Все зависит от вашей сферы деятельности, образа жизни, на каком транспорте вы ездите. Это важно при выборе верхней одежды. Белое пальто в общественном транспорте — не вариант, ему потребуется частая химчистка, — подчеркивает эксперт. — Но есть другие возможности выделиться — те же пальто с объемными рукавами-буфами. Особенно эффектно они выглядят на длинных пальто в пол. Также интересно смотрятся пальто с бахромой или в стиле ретро с воротничками. Эти варианты также актуальны.



Фото: инстаграм youngandfashion_by

Фото: инстаграм youngandfashion_by

Модные цвета пальто и есть ли они вообще

Самый модный принт в сезоне 20/21 — клетка. Можно примерить другие узоры, «геометрию».

— Но классические варианты однотонных пальто никуда не ушли, — добавляет Валентина. — Я говорю о черных, серых оттенках, бежевой и коричневой гамме. Но обращайте внимание, красит ли пальто именно вас. Некоторых черная верхняя одежда не «освежает», хотя, к сожалению, ее выбирают. Я бы все же рекомендовала выбрать светлую верхнюю одежду: сама такую ношу, поэтому говорю по своему опыту.



Фото: инстаграм hilevich. official

Фото: инстаграм d.o.t.studio

P. S. Общие рекомендации от стилиста

Если у вас широкие плечи, то пальто с подплечниками, конечно, выбирать не стоит: модели с мужского плеча, пальто-шинели визуально увеличат ваши размеры. Лучше выбрать с покатым, мягким рукавом, из мягкой ткани.

Девушкам с большой грудью также стоит остерегаться моделей, которые придают объем верху. Например, большие рукава — не для вас. Объемных шарфов, кстати, тоже стоит избегать.

Тем, у кого широкие — наоборот — бедра, нужно каким-то образом их уравновесить. Здесь и спасет объемный верх.

Также девушкам с большими бедрами важно не купить пальто, которые слишком плотно их обтягивает. Хороший вариант — приталенная модель, подчеркивающая фигуру. Получится силуэт «песочные часы».

А в целом не зацикливайтесь на вашей фигуре: выбирайте модели, которые будут хорошо сидеть конкретно на вас, освежать ваш образ и лицо. В интернете много строгих инструкций, но все-таки важно много пробовать. Примеряйте пальто разных моделей, слушайте себя, не бойтесь смелых решений и ярких аксессуаров в образе.