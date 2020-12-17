Тест-драйв: скучаем по легковым минивэнам за рулем нового Opel Zafira Life

Источник материала: Onliner Размеры модельных рядов современных автопроизводителей в разы больше, чем 20 лет назад. Но при всем многообразии моделей над некоторыми автомобильными сегментами нависла угроза исчезновения. На первой строчке «Красной книги» — минивэны. Их популяция еще кое-как держится в США, но в Европе MPV почти не осталось. С ходу даже трудно вспомнить полноценный минивэн, до сих пор продающийся в Старом Свете. Кроме Renault Espace в голову ничего не приходит. Остальные представители класса пали в схватке с кроссоверами. И что теперь делать людям, которым нужна машина с тремя полноценными рядами кресел? Как вариант — обратить внимание на компактные микроавтобусы типа Volkswagen T6 или Mercedes V-Class. Но недавно на нашем рынке появился новый представитель данного сегмента — Opel Zafira Life. Это первая модель производителя, которую начали продавать в Беларуси после недавнего возвращения бренда на наш рынок. Давайте знакомиться!

Zafira, но не та

Любой белорус, когда слышит название Zafira, вспоминает компактвэн на базе Opel Astra. Этот автомобиль хорошо известен в нашей стране и имеет большую армию поклонников. Первое поколение модели появилось на рынке в 1999 году и стало первым в мире 7-местным компактвэном. Фактически Zafira вместе с Renault Scenic и задала вектор развития сегмента вэнов на базе С-класса. Это потом уже появились Volkswagen Touran, Ford C-Max и пр. Модель Zafira просуществовала ровно 20 лет — в 2019-м компактвэн (третьего поколения) сняли с производства без выпуска преемника.





Машина, о которой сегодня пойдет речь, не имеет ничего общего с той легковой Zafira, которую вы помните. Теперь это коммерческий микроавтобус с приставкой Life. Однако назвать данную модель новинкой не поворачивается язык. И дело даже не в том, что в Европе 8-местную Zafira Life продают уже больше года. Этот автомобиль является близнецом Peugeot Traveller, Citroen SpaceTourer и Toyota ProAce Verso, которые выпускаются с 2016-го.





Микроавтобус Zafira Life бывает только пассажирским. Грузовая версия данной модели называется Opel Vivaro. Название тоже на слуху — так когда-то именовали фургон на базе Renault Trafic. Новый Vivaro — близнец продающихся у нас Citroen Jumpy и Peugeot Expert. Во всех этих названиях и альянсах можно запутаться, но в коммерческих сегментах это частое явление. Zafira Life, равно как и Vivaro, является плодом поглощения компании Opel французским концерном PSA.





Внешность

Описывать дизайн нового микроавтобуса Opel смысла нет. Все вы видели в городе Traveller и SpaceTourer. Кузова у этих машин идентичны. Различия заключаются только в логотипе и решетке радиатора. Для коммерческой модели Zafira Life выглядит очень неплохо. «Улыбающаяся» передняя часть не перегружена лишними элементами, как это часто бывает в коммерческом классе, а хромированные сегменты решетки радиатора напоминают о легковых новинках Opel.











Чтобы хоть как-то разнообразить боковые части «кирпичеобразного» силуэта кузова, дизайнеры (ситроеновские) нарисовали над арками выштамповки. В одном из этих углублений разместился лючок топливного бака. На нашем рынке Zafira Life бывает только дизельной (в ЕС есть еще электрическая).





На белорусский рынок автомобиль поставляется из Калуги — его выпускают на заводе Peugeot-Citroen-Mitsubishi в двух комплектациях: Innovation и Cosmo. У белорусского дилера машину можно взять с кузовом Large или Medium (существует еще версия Small, но к нам она не поставляется). Эти L и M отличаются только задним свесом, колесная база у них одинаковая. На тесте у нас побывала «элька». Любопытно, что шторка в багажнике у нее такая же, как у Medium. По свободному месту между шторкой и спинкой кресел третьего ряда можно судить, насколько увеличена длина кузова.





Отличия от Citroen и Peugeot

При внешнем сходстве с Traveller и SpaceTourer, тестируемая Zafira Life имеет некоторые уникальные особенности в комплектации. Так, уже в базовой версии (как раз такая побывала у нас на тесте) имеется ксеноновый свет, бесключевой доступ и запуск двигателя, цветной дисплей мультимедийной системы (7 дюймов), камера заднего вида, парктроники по кругу. Упомянутые Peugeot и Citroen в начальных комплектациях попроще.





Салон

Вообще, уже в «базе» Zafira Life имеет все необходимое: подогрев передних кресел, отдельные подлокотники для водителя и переднего пассажира, 3-зонный климат-контроль, сдвижные двери с двух сторон, 6-ступенчатый «автомат», круиз-контроль, официальную поддержку Apple CarPlay и Android Auto, бесчисленное количество ниш для мелочовки («француз» как-никак).





Передняя часть салона — типичная для данного класса. Сидишь высоко, удобно. Все органы управления расположены на передней панели, включая селектор АКП, который в данном случае представлен в виде шайбы. Между водительским и пассажирским креслом — проем. Можно с легкостью перелезть на второй ряд. Ручник расположен очень низко — придется постоянно наклоняться.



















У машины одна камера заднего вида, но ее достаточно, чтобы имитировать круговой обзор 360°. Когда автомобиль едет назад, компьютер запоминает картинку с камеры и дорисовывает ее на экране. Конечно, это не замена полноценного кругового обзора, но на тесных парковках действительно становится удобнее. Тем более что габаритная длина модели — 5,3 метра.





Для доступа на третий ряд необходимо сложить спинку второго ряда и подвинуть кресло вперед по направляющим. Проем получается не таким большим, как хотелось бы, но проблем с посадкой возникнуть не должно. Пространства хватает на всех местах. Их у машины восемь. Для второго и третьего рядов есть отдельная климатическая зона с дополнительным радиатором. На потолке имеются шесть воздуховодов.





Если задуматься, все в салоне Zafira Life хорошо. Места хватает, эргономика в порядке, есть где разместить мелочовку (в одной только двери три емкости). Но главная претензия здесь к общим ощущениям маршрутки. Дешевый пластик и отсутствие уюта, к которому мы привыкли в легковых автомобилях, кому-то может прийтись не по вкусу. А еще парковаться у стены или забора лучше передом, иначе возникнут трудности с доступом в багажное отделение.





7,7 литра на 100 км при полной загрузке

Все версии модели на нашем рынке оснащены 2-литровым 150-сильным турбодизелем с тягой 370 Н·м. Пик крутящего момента приходится на 2 тысячи оборотов в минуту. Примерно такое значение на одометре старается поддерживать и АКП, переходя иногда с шестой на пятую даже на скорости выше 100 км/ч.





Пустой микроавтобус разгоняется до сотни за 12,3 секунды, но для таких машин, как Zafira Life, главной цифрой ездовых характеристик является не динамика разгона, а расход топлива. По паспорту средний показатель — 6,2 литра на 100 км. Мы съездили на автомобиле из Минска в Гродно и обратно с загруженным багажником и семью взрослыми людьми в салоне. За всю поездку расход составил 7,7 литра на 100 км. Более чем достойно для такого «сарая» полной массой 2,7 тонны.





Пустая Zafira Life слегка «болтается» по дороге и не дарит ощущения «как по рельсам». А вот с полным салоном характер машины раскрывается с другой стороны. На 120 км/ч можно включать «круиз» и, расслабившись, наслаждаться поездкой. Микроавтобус очень устойчив, и даже сильные порывы ветра не портят жизнь при опережении фур или выезде на открытый участок трассы после леса.





После бензиновой легковушки этот Opel может докучать излишними вибрациями, которые особенно заметны во время разгона. На высокой скорости, когда к работе двигателя добавляются партии шума асфальта и аэродинамических завываний, «тарахтение» перестает доставлять дискомфорт. Пересаживаться в микроавтобус с обычного седана будет непривычно из-за очень высокой посадки. Но это удобно, и через 10 минут ты уже забываешь, что когда-то сидел «этажом ниже». Забавно, что когда через три дня я пересел c Zafira Life обратно в Polo, «низкая» посадка показалась крайне неудобной, и даже привыкать пришлось дольше.

Цена

Новый дилер Opel уже продал несколько экземпляров Zafira Life. Причем покупатели — физлица. Вот что значит отсутствие минивэнов на рынке! Семейные люди готовы пересаживаться на микроавтобусы и мириться с ощущением маршрутки. Причем понять таких покупателей можно, ведь конкурентов у Zafira Life не так много, как кажется. Volkswagen T6 заметно дороже в сопоставимых комплектациях. Ford Transit Custom к нам возить перестали. Renault Trafic тоже уже нет. Остаются упомянутые выше Peugeot Traveller и Citroen SpaceTourer.





Стоит Opel Zafira Life от 89 900 рублей (за версию М). Машина как в статье (L) обойдется примерно на тысячу рублей дороже. Для тех, кто не следит за коммерческим транспортом, сумма может показаться заоблачной. Но клиенты, подбирающие комфортный автомобиль для поездок большой компанией, после изучения рынка приходят именно к этому сегменту. Жаль, что такие модели, как Volkswagen Sharan и Citroen C8, покинули рынок. В них было сочетание практичности и ощущения легковой машины. Теперь же любителям путешествий всемером (или ввосьмером) приходится присматриваться к микроавтобусам под категорию В. Хоть бы этот сегмент не вытеснили огромные SUV’ы.

Выражаем благодарность компании «ПарадАвто» — импортеру Opel в Беларуси — за предоставленный на тест автомобиль.