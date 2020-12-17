Фонд спортивной солидарности оплатил штраф 87-летней участницы протестов в Минске

Источник материала: АФН

Многократная чемпионка и рекордсменка БССР, рекордсменка СССР по пулевой стрельбе Елизавета Яковлевна Бурсова 15 декабря получила 15 базовых величин за БЧБ-флаг на балконе своей квартиры.

Такое решение принял суд Октябрьского района Минска. Белорусский фонд спортивной солидарности оплатил штраф Елизаветы Бурсовой.

Елизавета Бурсова родилась в 1933 году в Витебске. Защищала честь Беларуси на всесоюзных и международных соревнованиях в 1950-ых, когда Лукашенко еще даже не родился.

Её сын, Бурсов Евгений, уже во 2-й раз отбывает административный срок по статье 23.34 (за протесты возле больницы скорой помощи) в Жодинской тюрьме.