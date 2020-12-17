ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Испании задержали ОПГ и провели крупнейшую за 10 лет операцию против «русской мафии»

17.12.2020 08:53 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Испанская полиция в проведенной совместно с Европолом операции задержала в среду, 16 декабря, 23 человека, которых подозревают в отмывании денежных средств, связанных с российскими организованными преступными группировками. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте испанской полиции.

Обезвреженная сеть «планировала взять под контроль ключевые секторы экономики Испании и проникнуть в государственные учреждения, опираясь на помощь юристов, государственных служащих, политиков, бизнесменов и компьютерных хакеров», сообщает полиция. Группировка, на следы которой полиция вышла еще в 2013 году, контролировала дискотеки, рестораны и объекты недвижимости на испанском побережье. Кроме этого, члены банды тратили большие суммы на взятки для проникновения в испанские структуры, пишет tut.by

Среди задержанных восемь граждан России, двое украинцев, по одному выходцу из Казахстана и Алжира, 11 граждан Испании. Полиция называет это крупнейшей операцией против восточноевропейской мафии, проведенной в Испании за последние 10 лет. В ходе обысков были изъяты 300 тысяч евро наличных денег, бриллианты, электронные кошельки с криптовалютой. Среди преступлений, к которым имеет отношение сеть, в полиции называют убийства, торговлю людьми, наркотиками и оружием.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Испанская полиция в проведенной совместно с Европолом операции задержала в среду, 16 декабря, 23 человека, которых подозревают в отмывании денежных средств,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Вот она – белорусская зима. Сегодня возможен мокрый снег и слякоть
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика