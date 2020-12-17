Будут ли наказаны виновные в преступлениях против человечности в Беларуси?

Источник материала: Салiдарнасць

Режим Лукашенко не вечен. И наступит время слома, где к власти придут другие люди. Но многие уже сейчас ждут того момента, когда будут судить преступников режима, но станет ли новая власть это делать?





Если новая власть будет преемником старой, то есть по факту останется авторитарной, то ей все равно нужно будет модернизировать режим, чтобы обеспечить развитие и достичь определенного компромисса обществе. Это в любом случае будет обозначать определенную либерализацию по крайней мере в начале. Но при таком сценарии режим все равно будет полагаться на силовой аппарат и на полностью подконтрольную избирательную систему.

Это означает, что судить своих новый режим не станет, но может пойти на «реабилитацию» или амнистию жертв насилия. Этот процесс может пойти быстро, а может медленно. После смерти Сталина потребовались годы на реабилитацию, но там и время было другое и масштаб репрессий.

После внезапной смерти диктатора Кариева власть в Узбекистане взял один из людей системы – Мирзиеев. Он практически сразу же выпустил многих политических заключенных, провел ряд либеральных реформ, но как дело дошло до системных изменений, – процесс реформ заглох. По факту Узбекистан остался диктатурой, только уже с новыми политическими заключенными.

Если к власти в Беларуси придут демократы, то перед ними сразу же встанет вопрос выхода из острого социального и политического кризиса. Их власть будет хрупка, по крайне мере в самом начале, и совсем не исключено, что при пуске преследования силовиков рухнувшего режима, эти самые силовики не начнут обороняться и еще, не дай бог, позовут на помощь своих восточных коллег. Новая власть будет вынуждена искать компромиссы со старой силовой элитой.

Количество людей, задействованных в преступлениях режима за 26 лет, будет исчисляться тысячами, если не десятками тысяч, начиная от тех, кто фальсифицировал результаты выборов, и заканчивая теми, кто увольнял, отчислял, пытал, судил и убивал противников режима в Беларуси. При демократическом сценарии развития суды хоть и могут быть показательными, но они не могут быть выборочными.

Для того, чтобы провести эти суды честно, сама судебная система потребует полного обновления, а это долгий процесс. Справиться даже с тысячами дел судебная и политическая система на первом этапе не сможет просто организационно. Во времена диктатуры в Аргентине 1976-1983 пропало без вести от 10 до 30 тысяч граждан, реальных или мнимых оппозиционеров. Суд шел два года, и в итоге реальные сроки получили только 5 человек.

Потребовалось 33 года, прежде чем гражданское общество и новая политическая элита добились в 2016 году осуждения еще 18 человек, ответственных за пытки и убийства военной хунты.

Спустя пять лет после расстрела «Небесной сотни» на Майдане за решеткой оказались лишь несколько тихарей. Дела против силовиков, в том числе тех, которые стреляли, все еще расследуются или слушаются в судах.

Новое руководство Беларуси могло бы поступить хитро и передать многие дела на рассмотрение международным трибуналам, квалифицируя их как преступления против человечности. Но тут пришлось бы включить по максимуму Россию, чтобы избежать геополитического конфликта. А это практически невозможно, принимая во внимание отношение российского МИДа к самой идее осуждения авторитарных режимов, их свержения и тем болея мирового суда над ними.

Кроме того, в случае затяжного трибунала может произойти и смена власти в самой Беларуси и изменения отношения в обществе. Новая белорусская власть сможет, в случае чего, найти пути не исполнять все приговоры трибунала или даже их проигнорировать. Так Белград с 2016 года отказывается выдавать осужденных Гаагским трибуналом лидеров сербских националистов.

Тем не менее, как показывает практика других стран, просто простить и забыть преступления режима и диктатуры невозможно. Эти последствия будут тянуться на протяжении многих десятилетий, создавать недоверие в обществе и тормозить долгосрочное развитие. Даже такие развитые страны как Испания до сих пор живут с необходимостью осмысления преступлений режима Франко.

Но Беларусь-2020 живет в новой информационной эре, где публичность преступлений режима и карателей достигается намного проще и быстрее. Именно публичность и является своего рода новым судом белорусов и главным оружием мирного протеста.

Даже если над самыми очевидными преступниками режима не произойдет суд, то публичность этих людей не позволит им иметь влиятельные позиции в новой Беларуси, какой бы она не была. У разоблаченных нападавших на Романа Бондаренко будущего в новой Беларуси не будет – при любом сценарии.