Бышок пояснил, чего белорусы на самом деле ожидают от Лукашенко

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Бышок пояснил, чего общество на самом деле ожидает от Лукашенко

Когда Александр Лукашенко обращается к рабочим, медикам, либо к другим профессиональным или общественным группам, он таким образом апеллирует к "глубинному народу". Под этим термином, ставшим интернет-мемом, в последнее время подразумевают небогатую, но обширную часть общества, психологию которой крайне выгодно понимать как предпринимателям, рассчитывающим на массового потребителя, так и политикам, формирующим свой электорат. Однако народ потому и "глубинный", что на прямые вопросы может отвечать не то, что думает на самом деле, и за внешним одобрением происходящего скрывать как минимум сомнения и скептицизм.

Обращения к "глубинному народу" стали инструментом, который сегодня используют и в Беларуси, и в России, и в США, однако следует учесть, что этот "глубинный народ" сегодня живет вовсе не в деревнях. Если говорить о современной Беларуси, то порядка 80% ― это жители городов, имеющие высокий уровень образования, достаточно активно погруженные в информационную повестку, считает российский политический эксперт, исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

"Очевидно, что люди ждут от Лукашенко не продолжения борьбы с его внутренними или внешними личными оппонентами, или противниками Беларуси как страны, а проведения конституционной реформы и новых выборов, может и парламентских, с допуском новых политических партий, чтобы разрядить накаленную политическую обстановку", ― отметил собеседник Sputnik.

Комментарий известного российского политического эксперта Станислава Бышка слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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