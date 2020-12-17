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Merry Christmas! Семья Кейт Миддлтон опубликовала рождественскую открытку

17.12.2020 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон стали одними из первых, кто поделился праздничной семейной открыткой в честь Рождества: непосредственный и милый снимок появился на официальной странице Кембриджей в Instagram.

© REUTERS / POOL
Элегантная Кейт Миддлтон прошлась с детьми по красной дорожке

Одна из самых приятных традиций Рождества, которую из года в год с нетерпением ждут все британцы - праздничные открытки, которые публикуются в официальных соцсетях и иногда даже рассылаются по почте. В текущем году первыми среди монарших династий Европы марафон фотосессий открыли старший внук Елизаветы II и его большая семья.

Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали рождественскую открытку: трогательный снимок появился в Instagram герцогов и мгновенно растопил сердца поклонников.

На этот раз пара выбрала особенный антураж для семейного снимка: дрова на участке в личной резиденции в Норфолке. На фото семья Кембриджей предстала в простых образах: джинсах и брюках, а также в уютных свитерах в паре с рубашками. Поклонники оценили простоту королевской семьи и их маленьких наследников - принцев Джорджа, Луи и принцессы Шарлотты. 

Напомним, что недавно в сети обсуждали и то, что младший сын Кейт Миддлтон вышел на публику в поношенных вещах брата.

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В преддверии праздников герцоги Кембриджские и их наследники поделились живым и трогательным семейным портретом, который оценили все поклонники королевства.
 
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