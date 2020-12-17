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Княгиня Монако Шарлен побрилась налысо и шокировала подданных

17.12.2020 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Супруга князя Монако Альбера II - княгиня Шарлен удивила не только своих поданных, но и мировую общественность: "принцесса Монако" кардинально сменила имидж и побрилась налысо!

Среди королевских особ частенько встречаются бунтари: взять хотя бы британских монархов - мятежный принц Эндрю, который подружился не с тем человеком, метания принца Чарльза между принцессой Дианой и Камиллой Паркер-Боулз, а также недавнее отречение Меган Маркл и принца Гарри. Но не только семья королевы Елизаветы II способна удивлять, что на своем примере доказала княгиня Монако.

Княгиня Шарлен побрилась налысо и шокировала публику: в таком виде она пришла на детский утренник, где в компании своих детей вручила рождественские подарки.

© REUTERS / ERIC GAILLARD
Княгиня Монако Шарлен в защитной маске раздает подарки детям во время традиционной церемонии рождественской елки во дворце

Экстремальное преображение Шарлен удивило всех тем, что до этого экс-спортсменка ни разу не была замечена в тяге к экспериментам в сферах красоты и моды. И даже наоборот - до этого дня княгиню называли самой элегантной и благородной дамой в Европе, предпочитающей классические и даже скучные образы.

Свой неожиданный образ жена князя подчеркнула непривычно ярким макияжем глаз, а также маской в золотистых пайетках. Кажется, этот сияющий образ претендует на роль самого знакового аутфита 2020 года среди европейских монархов.

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