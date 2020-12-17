Источник материала: Хартия'97

Деревья «рассказали» ученым о причинах побед Чингисхана 2 17.12.2020, 8:58

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Исследователи считали информацию с годичных колец.

Каждое кольцо дерева уникально, так как его ширина зависит от того, насколько дождливым был год, когда кольцо образовывалось. Составляя базы данных «отпечатков пальцев» деревьев, растущих в разных частях света, ученые могут взглянуть на климат прошлого, ушедшие экосистемы и даже на предшествующие нашей цивилизации.

Дендрохронология — это область науки, которая родилась чуть более века назад. Она стала хобби для астронома Эндрю Дугласа из университете Аризоны, пишет popmech.ru .

Он заинтересовался кольцами деревьев потому, что они могут многое рассказать о солнечных циклах прошлого и о том, как они влияли на климат Земли. Дуглас начал собирать базу колец деревьев, растущих с середины 15-го века. Затем он начал исследовать еще более древний источник данных — деревянные балки из руин Пуэблоана на юго-западе США. Так и появилась дендрохронология.

Исследователь Валери Трует считает, что кольца деревьев зафиксировали и другие важные моменты истории человечества. Необычно дождливые годы с 1211-го по 1225-й, возможно, позволили траве покрыть степи Центральной Азии, которые стали кормом для лошадей Чингисхана и ключом к завоеванию мира Монгольской империи.

Как читать кольца деревьев

Авария на Чернобыльской АЭС в 1986 году оставила свой след в странным образом выровненных кольцах уцелевших сосен. Узоры на скрипке Антонио Страдивари, стоимостью около 20 миллионов долларов, говорят не только о возрасте самой скрипки, но и о географическом происхождении древесины, из которой она сделана.

Данные, полученные благодаря кольцам деревьев, охватывающие более тысячи лет, помогли ученым реконструировать климатическую историю планеты.

Труэт любит деревья, но заверяет, что не обнимает их, приходя в лес, и не верит, что деревья разумны. Она стремится раскрыть секреты, спрятанные внутри деревьев: «Дерево великолепно, — пишет Валери. — А разгадать карту колец — это все равно что решить головоломку. Это затягивает».

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