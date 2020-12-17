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Минские районы вышли на акции солидарности
Источник материала: Хартия'97
Минские районы вышли на акции солидарности
Логойский тракт и Степянка продолжают борьбу.
В минских районах каждый день проходят акции против узурпатора.
Вчера Логойский тракт вышел на ежедневную акцию солидарности, а в Степянке прошел марш соседей, сообщает телеграм-канал
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Логойский тракт и Степянка продолжают борьбу.
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