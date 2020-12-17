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В Сети появилось видео о том, как силовики готовят провокацию со взрывами возле Стелы

17.12.2020 09:15 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Сети появилось видео о том, как силовики готовят провокацию со взрывами возле Стелы

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  • 17.12.2020, 8:37
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В Сети появилось видео о том, как силовики готовят провокацию со взрывами возле Стелы
Фото: tut.by

Виновные в преступлениях против мирных граждан не уйдут от наказания.

«Единая книга регистрации преступлений» выложила два видео о том, что происходило вечером 9 августа у стелы в Минске. Это новый материал; ЕКРП утверждает, что обнародованные записи показывают: силовики готовили провокацию

Так, на одном видео запечатлены несколько взрывов: перед первым из них силовики спешно прячутся в автозаках и автобусах. Группа из семи человек в гражданской одежде и с рациями приводит в действие три взрывных устройства; виден мужчина, бросающий эти устройства прямо в толпу протестующих.

Во втором видео силовики обстреливают светошумовыми гранатами демонстрантов, в то время как те ведут себя совершенно мирно. Кроме того, оба ролика доказывают, что у митингующих нет ни арматур, ни «коктейлей Молотова», ни камней, поэтому ЕКРП делает вывод: сотрудники силовых структур применяли чересчур жестокие методы подавления протеста.

ЕКРП сообщает, что располагает терабайтами видео с городских камер и с нагрудных видеокамер силовиков — контент обрабатывается экспертами.

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Теги: Минск
 
 
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Виновные в преступлениях против мирных граждан не уйдут от наказания.
 
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