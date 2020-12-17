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Директор «Белорусского детского хосписа»: «Мы не США и не Англия. Мы должны создать модель, которая будет работать в нашей системе»
17.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Анна Горчакова — о том, как хоспис помогает семьям, которые воспитывают детей с инвалидностью.
Анна Горчакова. Фото citydog.by
— Я очень много училась за границей, много объездила, — рассказала директор общественного благотворительного объединения «Белорусский детский хоспис» Анна Горчакова
Мы должны создать модель, которая будет работать в нашей системе. Хорошая она, плохая — это уж наше право менять эту систему.
По мнению Горчаковой, у нас не хватает социальной активности общества:
— Мы почему-то считаем, что кто-то должен прийти и кто-то должен сделать.
Отдельно Анна Горчакова рассказала о проектах хосписа, в частности совместном с британской организацией Healthprom о защите прав детей с тяжелыми формами инвалидности и детей с ограниченными возможностями в Беларуси.
— Мы взяли три региона, обучили соцработников. Их задачей было выявлять людей, которые тихонько сидят, не знают о своих правах — ни о чем не знают. Мы не пытались изменить законодательство, мы пытались (сделать так – прим. «С), чтобы оно работало по инициативе людей.
После успешной реализации проекта хоспис организовал новую программу, целью которой было перенести эту модель во все регионы Беларуси. Проект был направлен на защиту и поддержку семей, воспитывающих тяжелобольных детей с инвалидностью.
— Задача — сделать более социально активным наш социум, чтобы люди сами говорили: «А почему нет? У нас вот это есть, записано». Не надо звонить в Минск с жалобами, можно все это делать в регионах.
Как отметила Анна Горчакова, в рамках проекта обучают сотрудников, которые помогут людям в регионах добиться того, что им положено.
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Директор «Белорусского детского хосписа»: «Мы не США и не Англия. Мы должны создать модель, которая будет работать в нашей системе»
Анна Горчакова — о том, как хоспис помогает семьям, которые воспитывают детей с инвалидностью.
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