Директор «Белорусского детского хосписа»: «Мы не США и не Англия. Мы должны создать модель, которая будет работать в нашей системе»

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Анна Горчакова — о том, как хоспис помогает семьям, которые воспитывают детей с инвалидностью.





Анна Горчакова. Фото citydog.by

— Я очень много училась за границей, много объездила, — рассказала директор общественного благотворительного объединения «Белорусский детский хоспис» Анна Горчакова на онлайн-конференции «Эффективная защита прав детей уязвимых групп: от понимания к оценке». — Для себя поняла одну очень хорошую вещь: где бы там ни было хорошо: в Швеции, в Англии, в Америке, мы не Америка и не Англия. Мы — Беларусь. Поэтому мы не можем взять копию и перенести на нашу страну.

Мы должны создать модель, которая будет работать в нашей системе. Хорошая она, плохая — это уж наше право менять эту систему.

По мнению Горчаковой, у нас не хватает социальной активности общества:

— Мы почему-то считаем, что кто-то должен прийти и кто-то должен сделать.

Отдельно Анна Горчакова рассказала о проектах хосписа, в частности совместном с британской организацией Healthprom о защите прав детей с тяжелыми формами инвалидности и детей с ограниченными возможностями в Беларуси.

— Мы взяли три региона, обучили соцработников. Их задачей было выявлять людей, которые тихонько сидят, не знают о своих правах — ни о чем не знают. Мы не пытались изменить законодательство, мы пытались (сделать так – прим. «С), чтобы оно работало по инициативе людей.

После успешной реализации проекта хоспис организовал новую программу, целью которой было перенести эту модель во все регионы Беларуси. Проект был направлен на защиту и поддержку семей, воспитывающих тяжелобольных детей с инвалидностью.

— Задача — сделать более социально активным наш социум, чтобы люди сами говорили: «А почему нет? У нас вот это есть, записано». Не надо звонить в Минск с жалобами, можно все это делать в регионах.

Как отметила Анна Горчакова, в рамках проекта обучают сотрудников, которые помогут людям в регионах добиться того, что им положено.