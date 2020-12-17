«Кошелькам Лукашенко» становится неуютно

Источник материала: Салiдарнасць

17 декабря может вступить в силу третий пакет санкций Евросоюза: на этот раз будут затронуты и компании, которые, по версии ЕС, спонсируют режим. В МИДе, вероятно, уже пишут очередную отповедь в духе: нам все нипочем. На самом деле это не так, пишет Александр Класковский на Naviny .

«Альтернативные силы» предлагали в очередной пакет санкций ЕС большее число персоналий и компаний, отметил в комментарии для Naviny.by директор Института политических исследований «Политическая сфера» доктор политических наук Андрей Казакевич. По его прогнозу, если Минск не приступит к смягчению внутренней ситуации, то стоит ожидать разработки четвертого пакета санкций.

Отметим: по неофициальным данным, некоторые деятели, именуемые на Западе кошельками Лукашенко, пока сумели выскользнуть из санкционного списка ЕС. Типа: я не такая, я жду трамвая. Но еще не вечер. Афиллированный с режимом бизнес наверняка будет чувствовать себя все неуютнее.

Конечно, ручные белорусские «олигархи» не осмелятся бунтовать, требовать от властной верхушки каких-то уступок Западу, но сами возможности этих «кошельков» могут быть урезаны, что скажется на ресурсах режима.

Как поведет себя белорусское руководство в условиях, когда санкционное давление усиливается? До сих пор доминировала задиристая риторика. В частности, министр иностранных дел Владимир Макей грозил чувствительными ответными мерами.

«Эскалация Минску ничего не даст. Это не только потеря балансира в отношениях с Россией, но и прямые финансовые, экономические потери», — говорит Казакевич.

В отличие от ряда других экспертов, он прогнозирует, что сейчас, сбив протесты, власти, которые, видимо, все же понимают, что от насилия слишком много минусов, «попытаются деэскалировать» внутреннюю ситуацию. В том числе с учетом того, что приближается Всебелорусское народное собрание.

…В любом случае западное давление само по себе, конечно, не способно изменить или раскрошить систему Лукашенко. Но сейчас и Москва, похоже, не настроена безоговорочно его поддерживать, а тем более вкладывать в столь неперспективного партнера большие деньги.

Экономический ресурс его власти будет истончаться, а политическое давление со стороны недовольной части общества, скорее всего, не ослабнет. И в комплексе эти факторы будут неизбежно подтачивать режим.

Реплика дня. «Нам нужны не общие санкции, а избирательные, которые действительно усложнят жизнь режима»

Мельянцов: Секретность нового санкционного списка преследует несколько целей