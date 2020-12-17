«Король Лев», «Русалочка», «Аладдин»: они возродили Disney в девяностые

Источник материала: Onliner Неделю назад мы вспоминали историю классических полнометражных мультфильмов Disney: «Белоснежки и семи гномов», «Бэмби», «Пиноккио» и других работ, вошедших в историю кинематографа. Сегодня мы вместе с VOKA продолжим рассказывать о культовых творениях компании, но уже другого периода — получившего название «Ренессанс Disney». Эти мультфильмы наверняка знакомы и любимы всеми, кому сейчас около 30.

Смутное время

Восьмидесятые годы Disney встретила в плохом настроении. Компания умудрилась загубить мультипликационное подразделение, которое в свое время помогло ей стать столь известной и крупной. Вина здесь лежит преимущественно на руководстве: прогрессивные идеи мультфильмов им отвергались, а банальные работы не собирали достаточную кассу в кинотеатрах и не пользовались успехом у критиков. Неудивительно, что из Disney начали уходить значимые фигуры. Так, в 1979 году компанию покинул аниматор Дон Блут, прихватив еще порядка 15 специалистов. Он создал компанию Don Bluth Productions, которая стала прямым конкурентом Disney.



«Черный котел»

В компании понимали, что ситуацию нужно было срочно исправлять. Гендиректором Disney стал Майкл Эйснер из Paramount. Вскоре последовал очередной провал: мультфильм «Черный котел» (1985) не отбил и половины затраченных на его производство денег (при бюджете в $44 млн лента собрала лишь $21 млн на домашнем рынке). Да и отзывы были плохими: уже на тестовых показах стало ясно, что лента слишком мрачная для детской аудитории и в качестве семейного кино. Один из аниматоров вспоминал, что на сцене с разлагающимися трупами зал покидали разъяренные мамы с ревущими детьми. Дальнейший монтаж, который сократил картину примерно на 12 минут, ситуацию особо не улучшил.

Столь скверные показатели привели Эйснера к мысли закрыть анимационное подразделение Disney: в те годы компания больше зарабатывала на парках развлечений и мультиках телевизионного формата. Создание полнометражных лент оказалось слишком дорогим и рискованным занятием, учитывая слабые показатели последних работ.

Рой Эдвард Дисней, племянник Уолта Диснея, уговорил гендиректора Эйснера не закрывать отдел анимации и отдать это подразделение под его руководство. Присматривать за ним стал топ-менеджер Джеффри Катценберг. Похоже, Эйснер просто махнул рукой: что мертво, умереть не может. Сотрудников Disney выселили в загородную промзону, а освободившееся место использовали под отдел производства обычных фильмов. На возрождение мультиков никто толком не надеялся.

Хит за хитом

Но далее начали происходить удивительные вещи. Сперва, в 1986 году, неплохо выстрелил «Великий мышиный сыщик» , затем, в 1988-м, большим успехом стал «Кто подставил кролика Роджера?», к которому приложил руку сам Стивен Спилберг. Правда, аниматоры Disney мало работали над этой лентой: основную часть рисованной картинки создали в Лондоне. Тем не менее отличные отзывы и касса фильма заставили боссов студии задуматься: возможно, хоронить мультики рано.



«Кто подставил кролика Роджера?»

На следующую работу анимационного подразделения Disney — «Русалочку» — решили выделить больше средств. Тем временем бывший сотрудник компании Дон Блут мозолил глаза успехами картин за авторством собственной студии: «Оливер и компания», «Мышиный хвост», «Секрет крыс». Disney хотелось ответить на это. «Русалочка» добралась до кинотеатров в ноябре 1989 года. Впервые за долгое время полнометражный мультфильм Disney наперебой хвалили все. Критики сравнивали ленту с классикой вроде «Белоснежки и семи гномов» и «Пиноккио»: мол, наконец-то студия вновь вышла на уровень, который сама же и задала десятки лет назад. В довершение картина взяла «Золотой глобус» за лучшую музыку и песню, а композитор Алан Менкен получил «Оскар» за лучшую музыку и лучшую песню.

После такого успеха боссы Disney убедились, что полнометражные мультики нужно оставлять. Дальше аниматоры словно нашли секретную формулу успеха: хиты стали выходить подряд один за другим. После «Русалочки» появляется первый для Disney сиквел мультфильма — «Спасатели в Австралии» (продолжение «Спасателей» 1977 года). Фильм не то чтобы известный, но он принес важное новшество: нарисованная от руки картинка теперь соседствовала с элементами компьютерной графики.

Картина «Красавица и чудовище» 1991 года выпуска показывала героиню другого, более современного типажа. Укреплялся тренд на сильных и независимых женщин, поэтому очередная вариация Золушки или Белоснежки не прокатила бы: нужна была дама самостоятельная, с критическим мышлением и способная постоять за себя. Такой и стала Белль, которая попадает в замок с заколдованным принцем в облике чудовища. Лента стала прорывом: при бюджете в $25 млн она принесла более $400 млн и первой из анимационных работ получила номинацию на «Оскар» в категории «Лучший фильм».



«Красавица и чудовище»

Следом вышел «Аладдин» — очередной хит, собравший в прокате более $500 млн. Изначально картину планировалось подготовить к релизу еще в 1988 году. Затем проект отложили до 1991-го, но и тогда возникли проблемы: руководство Disney потребовало новый сценарий. На создание фильма с нуля оставалось лишь полтора года, что для подобных работ не особо и много. Также свою лепту внес Робин Уильямс, которому поручили озвучить Джинна: во время записи реплик он импровизировал и добавлял фразы, которых не было в сценарии. Это пошло ленте лишь на пользу. Подобно «Русалочке», «Аладдин» завоевал два «Оскара» — в категориях «Лучшая песня» и «Лучший оригинальный саундтрек».

Отступление от формулы

Для следующего фильма Disney слегка отошла от заданных предыдущими работами традиций. Так, прошлые картины создавались под большим влиянием бродвейских мюзиклов, а к их созданию привлекали специалистов, которые трудились над театральными постановками. Но «Короля Льва» создавали не по канонам Бродвея, да и история была полностью новой: в основе нет ни сказки, ни легенды. Впервые за долгое время музыку к мультфильмам Disney писали не Ховард Эшман и Алан Менкен: первый скончался в 1991 году от вызванных СПИДом осложнений, второй взялся за «Покахонтас» — мультфильм, который Disney запустила в производство параллельно с «Королем Львом».

Композитором «Льва», а заодно и продюсером выступил Ханс Циммер — звезда Голливуда, который написал музыкальное сопровождение к огромному количеству блокбастеров («Скала», «Перл-Харбор», «Пираты Карибского моря», «Темный рыцарь»). Правда, в начале девяностых он создавал музыку для фильмов значительно скромнее: из по-настоящему известных работ до «Короля Льва» можно вспомнить, пожалуй, только «Человека дождя» с Томом Крузом и Дастином Хоффманом. Более того, в «Короле Льве» звучат песни за авторством Элтона Джона.





«Покахонтас» , в отличие от «Короля Льва», была более привычным мультфильмом для Disney того периода, и большинство специалистов хотели работать именно над историей о дочери вождя индейцев. Судя по всему, руководство Disney видело главным хитом именно «Покахонтас» — фильм по уже обкатанной бродвейской формуле, эдакая новая версия «Красавицы и чудовища». А «Король Лев» казался экспериментом, чей успех был неочевиден: картина все же слишком сильно отличается от мультфильмов, которые вернули Disney величие. Да и история, если вдуматься, мрачная: одна только гибель Муфасы (отец Симбы, главного героя) растрогает вас похлеще самого короткого рассказа Хемингуэя.





Очередной закат

В общем, Disney сильно ошиблась: зрители и критики расхвалили (заслуженно) «Короля Льва» и весьма прохладно встретили «Покахонтас», вышедшую в 1995 году. Именно с этой ленты, несмотря на успех в прокате, начинается плавное завершение «Ренессанса Disney». Странно, что при очевидном успехе нестандартного фильма про львенка руководство Disney продолжало настаивать на прежнем формате лент.



«Покахонтас»

Принимали эти картины без восторгов, а ключевые фигуры студии поняли, что пора уходить. Так поступил Джеффри Катценберг, которого считают одним из главных людей, вернувших Disney в седло благодаря мультфильмам. Он покидает Disney (по другой версии, его увольняют) и создает ни много ни мало DreamWorks совместно со Стивеном Спилбергом и продюсером Дэвидом Геффеном. Новая студия станет бодро конкурировать с Disney, а в 2001 году плотно возьмется за компьютерную анимацию и выпустит суперуспешного «Шрека».

Впрочем, успешные работы у Disney по-прежнему случались: «Мулан» (1998) и «Тарзан» (1999) получили хорошие отзывы. Да и те мультфильмы, которые сейчас не считаются особо выдающимися — «Геркулес» (1997) и «Горбун из Нотр-Дама» (1996) — собрали достаточную кассу, что позволило дать зеленый свет сиквелам.

Дальше в фильмах наступает эпоха компьютерной графики и анимации. Успехи работ Pixar и DreamWorks доказали, что зритель хочет именно такую картинку. Это приведет Disney сперва к тесному партнерству с Pixar, а затем и к покупке студии. После этого начнется очередной успешный этап в истории компании. О нем мы расскажем в следующий раз.

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