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Китайский зонд успешно завершил миссию по сбору грунта на Луне

17.12.2020 09:27 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Взлетный модуль китайской автоматической станции «Chang’e - 5» успешно приземлился на Землю, завершив миссию по сбору лунного грунта.

Об этом сообщает Китайское национальное космическое управление. Согласно сообщению, в среду в 20:33 «Chang’e - 5» вошел в атмосферу Земли. На высоте около 10 км он раскрыл парашют для окончательного торможения.

Зонд приземлился на территории Автономного района Внутренняя Монголия. Зонд будет доставлен в Пекин, где будет извлечен контейнер с образцами грунта, передает РБК.

Это первая беспилотная миссия в мире по доставке образцов на Землю. Более того, Китай стал первой за последние 44 года страной, доставившей образцы с поверхности Луны.

Ракета с «Chang’e - 5» стартовала с космодрома Вэньчан 24 ноября. Посадочный модуль успешно прилунился 1 декабря. Позже возвращаемый модуль установил на поверхности Луны флаг Китая.

 
 
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Взлетный модуль китайской автоматической станции «Chang’e - 5» успешно приземлился на Землю, завершив миссию по сбору лунного грунта.
 
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