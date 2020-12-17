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Арест журналистов. Собчак резко обратилась к Лукашенко
Источник материала: Партизан
Ксения Собчак высказалась по поводу арестов белорусских журналистов.
Речь идет о Катерине Борисевич, Катерине Андреевой и Дарье Чульцовой.
«Александр Григорьевич! Журналистам и журналисткам не место за решеткой. Даже если они не нравятся власти. Они оказываются в тюрьме за то, что делают свою работу. Сажая журналистов, вы показываете свою слабость. Но вы не сможете все равно таким образом заставить их молчать, — сказала Ксения Собчак.
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Ксения Собчак высказалась по поводу арестов белорусских журналистов.
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