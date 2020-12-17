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Арест журналистов. Собчак резко обратилась к Лукашенко

17.12.2020 09:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ксения Собчак высказалась по поводу арестов белорусских журналистов.

Речь идет о Катерине Борисевич, Катерине Андреевой и Дарье Чульцовой.

«Александр Григорьевич! Журналистам и журналисткам не место за решеткой. Даже если они не нравятся власти. Они оказываются в тюрьме за то, что делают свою работу. Сажая журналистов, вы показываете свою слабость. Но вы не сможете все равно таким образом заставить их молчать, — сказала Ксения Собчак.
 
 
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Ксения Собчак высказалась по поводу арестов белорусских журналистов.
 
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