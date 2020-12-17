Латушко рассказал о «терабайтах» свидетельств неправомерных действий силовиков

Источник материала: Салiдарнасць

В адрес платформы «Единая книга регистрации преступлений» поступило большое количество материалов, свидетельствующих о неправомерных и жестоких действиях силовиков. Об этом в эфире телеканала «Дождь» рассказал Павел Латушко.

По словам Латушко, им поступили «терабайты видео» с городских камер видеонаблюдения, прежде всего связанные с датами 9−12 августа, пишет TUT.BY .

В эфире «Дождя» были показаны два видеоролика, на которых запечатлены события 9 августа в Минске в районе стелы.

На одном из видео видно, как силовики идут на протестующих и кидают светошумовые гранаты: сидящий неподалеку на камне мужчина хватается за бок – вероятно, он ранен.

Павел Латушко обратил внимание на то, что обычные люди безоружны, в их руках нет ни камней, ни арматуры, они не ведут себя агрессивно. Действия силовиков он называет непропорциональными, а количество силовиков — неадекватным.

По словам Латушко, сейчас это видео изучают и анализируют бывшие следователи, прокуроры и сотрудники милиции, которые входят в инициативу BYPOL.

— Планируется, что к 20 декабря эти материалы будут предоставлены общественности. Также мы располагаем материалами о пытках, совершенных в отношении белорусских граждан, и их мы тоже покажем белорусской общественности.

Латушко также сообщил, что, по имеющейся у них информации, 9 августа якобы планировалась провокация — инсценировать захват Мингорисполкома и потом «жестоко людей оттуда выдворить». Осуществить ее не удалось, потому что люди пошли не на площадь Независимости, а к стеле.