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Закрываются четыре минских ресторана - бывшие проекты бизнесмена Прокопьева

17.12.2020 09:45 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: dookshare.com

О завершении работы сообщили Tapas Bar, Pelican Piano.Bar, MAI THAI и Bistro de Luxe.

Заведения были известны среди столичной публики  – Вадим Прокопьев создавал успешные бизнесы.

Полгода назад предприниматель продал свои доли в белорусских проектах. В интервью Вадим Прокопьев заявлял, что намерен попробовать в качестве ресторатора за рубежом.

Позже, находясь в Киеве, бизнесмен стал делать резкие заявления на тему политики. Тональность его видеороликов, обращенных к Лукашенко, чиновникам и силовикам, была крайне резкой.


В данный момент Вадим Прокопьев присоединился к Народному антикризисному управлению - представительному органу белорусской оппозиции, целью которого является обеспечение стабильности в Беларуси после отставки Александра Лукашенко.

 
 
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О завершении работы сообщили Tapas Bar, Pelican Piano.Bar, MAI THAI и Bistro de Luxe.
 
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