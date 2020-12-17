Закрываются четыре минских ресторана - бывшие проекты бизнесмена Прокопьева

Источник материала: Ежедневник

фото: dookshare.com

О завершении работы сообщили Tapas Bar, Pelican Piano.Bar, MAI THAI и Bistro de Luxe.

Заведения были известны среди столичной публики – Вадим Прокопьев создавал успешные бизнесы.

Полгода назад предприниматель продал свои доли в белорусских проектах. В интервью Вадим Прокопьев заявлял, что намерен попробовать в качестве ресторатора за рубежом.

Позже, находясь в Киеве, бизнесмен стал делать резкие заявления на тему политики. Тональность его видеороликов, обращенных к Лукашенко, чиновникам и силовикам, была крайне резкой.





В данный момент Вадим Прокопьев присоединился к Народному антикризисному управлению - представительному органу белорусской оппозиции, целью которого является обеспечение стабильности в Беларуси после отставки Александра Лукашенко.