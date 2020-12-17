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Закрываются четыре минских ресторана - бывшие проекты бизнесмена Прокопьева
17.12.2020 09:45 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: dookshare.com
О завершении работы сообщили Tapas Bar, Pelican Piano.Bar, MAI THAI и Bistro de Luxe.
Заведения были известны среди столичной публики – Вадим Прокопьев создавал успешные бизнесы.
Полгода назад предприниматель продал свои доли в белорусских проектах. В интервью Вадим Прокопьев заявлял, что намерен попробовать в качестве ресторатора за рубежом.
Позже, находясь в Киеве, бизнесмен стал делать резкие заявления на тему политики. Тональность его видеороликов, обращенных к Лукашенко, чиновникам и силовикам, была крайне резкой.
В данный момент Вадим Прокопьев присоединился к Народному антикризисному управлению - представительному органу белорусской оппозиции, целью которого является обеспечение стабильности в Беларуси после отставки Александра Лукашенко.
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О завершении работы сообщили Tapas Bar, Pelican Piano.Bar, MAI THAI и Bistro de Luxe.
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