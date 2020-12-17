В «Один дома» добавили кота. Вот что из этого вышло

Источник материала: Tut.by

Авторы YouTube-канала OwlKitty решили посмотреть , что было бы, если Кевин из культовой рождественской комедии «Один дома» остался дома не один, а с котом.

Веселый ролик быстро стал вирусным, набрав более 200 тысяч просмотров за пару дней. Пользователи пишут в комментариях, что это забавный эксперимент сделал «Один дома» еще смешнее.