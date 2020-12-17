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В «Один дома» добавили кота. Вот что из этого вышло
Источник материала: Tut.by
Авторы YouTube-канала OwlKitty
Веселый ролик быстро стал вирусным, набрав более 200 тысяч просмотров за пару дней. Пользователи пишут в комментариях, что это забавный эксперимент сделал «Один дома» еще смешнее.
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Авторы ютуб-канала OwlKitty решили посмотреть, что было бы, если Кевин остался дома не один, а с котом.
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