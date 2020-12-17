В США подтвердили масштабную кибератаку на правительство

Источник материала: Tut.by

Федеральное бюро расследований (ФБР), Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) и Управление директора национальной разведки (DNI) выпустили совместное заявление, в котором сообщили о «продолжающейся последние несколько дней» масштабной кибератаке на правительственные структуры США. В спецслужбах не уточнили, кто за ней стоит. Ранее Reuters написало про атаку хакеров на систему Министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации — по мнению The Washington Post , за этим стоят русские.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Clint Patterson / Unsplash

«Это развивающаяся ситуация, и, хотя мы продолжаем работать над тем, чтобы в полной мере понять масштабы этой кампании, мы знаем, что эта кибератака затронула сети внутри федерального правительства», — говорится в заявлении. Какие именно структуры подверглись взлому, не уточняется.

Также в сообщении говорится, что федеральным гражданским агентствам поручено немедленно отключиться от программы Orion от SolarWinds — как писали ранее в СМИ, именно через эту программу хакеры получили доступ к правительственным структурам.

Для расследования взлома сформирована единая координационная группа по кибербезопасности (UCG).

14 декабря в СМИ сообщили, что хакеры похитили данные правительства США — взлому подверглись системы Министерства информации и Министерства торговли США. Источники утверждают, что за этим стоит группа хакеров Cozy Bear (APT29), якобы связанная с российскими спецслужбами. В Кремле причастность к атаке отрицают.