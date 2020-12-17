Hyundai анонсировал бренд HTWO для транспорта на водородных топливных элементах

Источник материала: Tut.by

Концерн Hyundai представил новый бренд HTWO — по сути, это отдельная дочерняя компания, которая займется разработкой и выпуском нового поколения силовых установок на водородных топливных элементах.





Название HTWO — расшифровка обозначения молекулы водорода (H2), а разработанные корейцами системы водородных топливных элементов нового поколения найдут применение в самых разных сферах, включая городской воздушный транспорт, водные суда и железнодорожные поезда. Установки нового поколения, отмечают в Hyundai, «предложат улучшенные показатели производительности и долговечности по доступной цене при меньшей массе и повышенной плотности энергии». Их планируется использовать и в новой линейке автомобилей на водородном топливе.





После выпуска кроссовера ix23 на топливных элементах в 2013 году Hyundai планомерно расширяла семейство машин с системой топливных элементов. Среди них кроссовер Nexo, водородный электробус и тяжелый грузовик Xcient Fuel Cell — в этом году, напомним, первая партия таких машин была доставлена заказчикам в Швейцарии.