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Hyundai анонсировал бренд HTWO для транспорта на водородных топливных элементах

17.12.2020 09:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Концерн Hyundai представил новый бренд HTWO — по сути, это отдельная дочерняя компания, которая займется разработкой и выпуском нового поколения силовых установок на водородных топливных элементах.


Название HTWO — расшифровка обозначения молекулы водорода (H2), а разработанные корейцами системы водородных топливных элементов нового поколения найдут применение в самых разных сферах, включая городской воздушный транспорт, водные суда и железнодорожные поезда. Установки нового поколения, отмечают в Hyundai, «предложат улучшенные показатели производительности и долговечности по доступной цене при меньшей массе и повышенной плотности энергии». Их планируется использовать и в новой линейке автомобилей на водородном топливе.


После выпуска кроссовера ix23 на топливных элементах в 2013 году Hyundai планомерно расширяла семейство машин с системой топливных элементов. Среди них кроссовер Nexo, водородный электробус и тяжелый грузовик Xcient Fuel Cell — в этом году, напомним, первая партия таких машин была доставлена заказчикам в Швейцарии.

 
 
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Концерн Hyundai представил новый бренд HTWO - по сути, это дочерняя компания, которая займется разработкой и выпуском нового поколения силовых установок на водородных...
 
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