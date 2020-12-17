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Минчанину разбили окно с вывешенной «Погоней». Он вызвал милицию, но протокол составили на него

17.12.2020 09:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На балконе нашего читателя Егора была вывешена «Погоня». Вчера кто-то бросил камень в его окно и разбил одно из стекол. Молодой человек предполагает, что сделано это было именно из-за флага. Минчанин вызвал милицию, чтобы написать заявление и зафиксировать факт повреждений. Заявление у него приняли, но вместе с этим выдали копию протокола и повестку в суд.

Егор живет на первом этаже в одной из многоэтажек по улице Фроликова. По его словам, герб провисел на его балконе около двух месяцев, а вчера днем, пока мужчина был на работе, кто-то запустил в окно камнем.

В протоколе, составленном на молодого человека, говорится, что он провел пикетирование, не имея на то разрешения, — стандартная формулировка в последнее время. Он же считает, что получил его незаслуженно, поскольку «Погоня» не считается запрещенной символикой.

Мы обратились в УВД Мингорисполкома за комментарием. В милиции сообщили, что на минчанина действительно составили протокол по статье 23.34 из-за запрещенной символики в окне, однако заявление приняли и начали разбирательство. На вопрос о «запрещенности» герба «Погоня» в нашей стране нам не ответили.

 
 
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На балконе нашего читателя Егора была вывешена «Погоня». Вчера кто-то бросил камень в его окно и разбил одно из стекол. Молодой человек предполагает, что сделано...
 
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