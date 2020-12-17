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В сети появились новые видео о действиях силовиков и протестующих
Источник материала: Onliner
В открытом доступе на сайте появилась очередная порция видеозаписей о событиях начала августа. На этот раз в канале «Единая книга регистрации преступлений»
На одной из записей видно, как толпа приближается к транспорту людей в форме. Те закрываются внутри. После этого можно заметить человека в гражданской одежде, который из-за автозака что-то бросает в направлении протестующих. После этого среди людей происходит взрыв с яркой вспышкой и дымом. Через некоторое время человек оттуда же совершает второй бросок - снова вспышка. Позже происходит третий взрыв.
ЕКПР сообщает, что у них есть терабайты материалов с городского видеонаблюдения и с нагрудных камер силовиков. Павел Латушко отметил, что «Единая книга...» запущена совместно с BYPOL как инструмент, который создаст материалы для расследования и суда в будущем.
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В открытом доступе на сайте появилась очередная порция видеозаписей о событиях начала августа. На этот раз в канале «Единая книга регистрации...
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