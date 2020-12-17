В сети появились новые видео о действиях силовиков и протестующих

Источник материала: Onliner

В открытом доступе на сайте появилась очередная порция видеозаписей о событиях начала августа. На этот раз в канале «Единая книга регистрации преступлений» опубликованы файлы, снятые уличными камерами (доступ к которым по умолчанию есть у силовиков). На записях видны действия протестующих и людей в экипировке, а также взрывы на линии соприкосновения. Кто и что в данном случае взрывал — предстоит выяснить и доказать.

На одной из записей видно, как толпа приближается к транспорту людей в форме. Те закрываются внутри. После этого можно заметить человека в гражданской одежде, который из-за автозака что-то бросает в направлении протестующих. После этого среди людей происходит взрыв с яркой вспышкой и дымом. Через некоторое время человек оттуда же совершает второй бросок - снова вспышка. Позже происходит третий взрыв.

ЕКПР сообщает, что у них есть терабайты материалов с городского видеонаблюдения и с нагрудных камер силовиков. Павел Латушко отметил, что «Единая книга...» запущена совместно с BYPOL как инструмент, который создаст материалы для расследования и суда в будущем.