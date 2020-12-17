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iOS 14 установлена на 81% смартфонов Apple
Источник материала: Onliner
Apple
При этом 17% iPhone остаются на iOS 13 и лишь 2% — на более старой версии системы.
В случае с iPad статистика чуть хуже: 75% планшетов Apple (выпущенных за минувшие четыре года) работают под управлением iPadOS 14. 22% планшетов бегают на iPadOS 13, 3% — на версиях старше.
Суммарно же 72% всех iPhone (не только вышедших в последние четыре года) работают на iOS 14, 18% — на iOS 13, и только 10% на iOS 12 либо более ранних версиях. С планшетами всех поколений ситуация такая: 61% работает на iPadOS 14, 21% на iPadOS 13, 18% на более ранних версиях.
10.2" IPS (2160x1620), iPadOS, Apple A10, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 32 ГБ, цвет темно-серый
11" IPS (2388x1668), iPadOS, Apple A12Z Bionic, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, цвет серый
10.2" IPS (2160x1620), iPadOS, Apple A12 Bionic, флэш-память 32 ГБ, цвет темно-серый
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Apple поделилась статистикой перехода пользователей на актуальную версию операционной системы — iOS 14. К настоящему моменту 81% всех iPhone, выпущенных за последние...
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