iOS 14 установлена на 81% смартфонов Apple

Источник материала: Onliner

Apple поделилась статистикой перехода пользователей на актуальную версию операционной системы — iOS 14. К настоящему моменту 81% всех iPhone, выпущенных за последние четыре года, работает на этой системе.

При этом 17% iPhone остаются на iOS 13 и лишь 2% — на более старой версии системы.

В случае с iPad статистика чуть хуже: 75% планшетов Apple (выпущенных за минувшие четыре года) работают под управлением iPadOS 14. 22% планшетов бегают на iPadOS 13, 3% — на версиях старше.





Суммарно же 72% всех iPhone (не только вышедших в последние четыре года) работают на iOS 14, 18% — на iOS 13, и только 10% на iOS 12 либо более ранних версиях. С планшетами всех поколений ситуация такая: 61% работает на iPadOS 14, 21% на iPadOS 13, 18% на более ранних версиях.