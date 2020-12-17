ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Парламент Молдовы отменил ограничения для российского ТВ

17.12.2020 10:03 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Парламент Молдовы, который контролирует Партия социалистов, принял вечером в среду, 16 декабря, ряд спорных решений, вызвавших возмущение оппозиции.

В частности, были отменены ограничения на показ по телевидению российских новостных программ, которые ранее подпадали под закон об иностранной пропаганде.

Русскому языку был придан статус языка межнационального общения. Государственные служащие, согласно этому законопроекту, должны по требованию граждан отвечать на русском языке, в том числе и письменно, передает DW.

Кроме того, депутаты приняли закон о госбюджете на 2021 год, после чего они проголосовали за завершение осенне-зимней сессии работы парламента. Проевропейская оппозиция пыталась помешать принятию "токсичных" законопроектов, блокируя центральную трибуну, однако эти попытки не увенчались успехом.

В середине ноября в Молдове состоялись выборы президента, на которых победила проевропейски настроенная Майя Санду. В начале декабря десятки тысяч человек вышли на улицы Кишинева с требованием ускорить инаугурацию Санду, которая намечена на 24 декабря, и проведения досрочных парламентских выборов.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Парламент Молдовы, который контролирует Партия социалистов, принял вечером в среду, 16 декабря, ряд спорных решений, вызвавших возмущение оппозиции.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Кошелькам» узурпатора становится неуютно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика