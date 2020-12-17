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Кирилл Альшевский может возглавить брестский "Рух"

17.12.2020 10:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский специалист Кирилл Альшевский может стать главным тренером брестского "Руха".



Об этом сообщает "Белорусский Футбол".

В минувшем сезоне Альшевский возглавлял БАТЭ. После вылета из Лиги Европы специалист покинул клуб.
 
 
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Белорусский специалист Кирилл Альшевский может стать главным тренером брестского "Руха".
 
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