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Кирилл Альшевский может возглавить брестский "Рух"
Источник материала: Партизан
Белорусский специалист Кирилл Альшевский может стать главным тренером брестского "Руха".
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В минувшем сезоне Альшевский возглавлял БАТЭ. После вылета из Лиги Европы специалист покинул клуб.
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Белорусский специалист Кирилл Альшевский может стать главным тренером брестского "Руха".
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