Что важнее для белорусов: Новый год или День Победы? Удивитесь

Об этом в ходе круглого стола рассказал аналитик Белорусского института стратегических исследований (БИСИ). По его словам, недавние опросы показали, что большинство белорусов испытывает гордость за победу над нацизмом. Это демонстрирует и отношение к праздникам. Согласно опросам, в прошлом году среди самых значимых дней для людей на первом места был День Победы, на втором – Новый год. В этом году, по словам аналитика БИСИ, ситуация поменялась: на первом месте оказался Новый год. За него высказалось 69% респондентов.День Победы считают основным праздником 66% белорусов,kp.by.