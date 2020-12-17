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Что важнее для белорусов: Новый год или День Победы? Удивитесь
Источник материала: Партизан
В 2019 году самым значимым праздником для белорусов был День Победы. Однако в 2020 году Новый год, судя по опросу БИСИ, его незначительно опередил.
Об этом в ходе круглого стола рассказал аналитик Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Валентин Стариченок. По его словам, недавние опросы показали, что большинство белорусов испытывает гордость за победу над нацизмом. Это демонстрирует и отношение к праздникам. Согласно опросам, в прошлом году среди самых значимых дней для людей на первом места был День Победы, на втором – Новый год. В этом году, по словам аналитика БИСИ, ситуация поменялась: на первом месте оказался Новый год. За него высказалось 69% респондентов.День Победы считают основным праздником 66% белорусов,
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В 2019 году самым значимым праздником для белорусов был День Победы. Однако в 2020 году Новый год, судя по опросу БИСИ, его незначительно опередил.
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