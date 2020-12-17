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Официально: лишать белорусского гражданства за экстремизм начнут с июня 2021 года

17.12.2020 10:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Изменения в закон «О гражданстве Республики Беларусь» вступят в силу с 18 июня будущего года — через шесть месяцев после официального опубликования, которое произошло сегодня на Национальном правовом интернет-портале.


Иллюстрационное фото

Наиболее заметная поправка касается возможности лишения белорусского гражданства за экстремизм или причинение тяжкого вреда интересам государства.

Лишить гражданства нельзя будет тех, кто приобрел его по рождению и никогда не выходил из него, а также людей до 18 лет.

Основанием для лишения гражданства будет решение суда, подтверждающее участие человека в экстремистской деятельности.

Под участием в экстремистской деятельности или причинением тяжкого вреда интересам Республики Беларусь понимается совершение преступлений, предусмотренными статьями 124–126, 130–133, 287, 289–290.5, 293, 356, 357, 359–361.3 Уголовного кодекса Беларуси независимо от места его совершения

Также новая редакция закона также упрощает получение белорусского гражданства по некоторым основаниям. Например детьми, родившимися и постоянно проживающими в Беларуси, чьи родители не имеют гражданства. Срок постоянного проживания иностранца для получения гражданства Беларуси сокращается с семи до пяти лет.
 
 
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Изменения в закон «О гражданстве Республики Беларусь» вступят в силу с 18 июня будущего года — через шесть месяцев после официального опубликования, которое...
 
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