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Опрос: Какие бизнесы больше всего обеспокоены задержаниями сотрудников в Беларуси?

17.12.2020 10:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Наиболее велики угрозы задержания сотрудников в сфере информации и связи, среди людей, занимающихся профессиональной, научной и технической деятельностью, а также в строительстве.

BEROC – Белорусский экономический исследовательско-образовательный центр

Таковы результаты опроса представителей 400 белорусских микро- малых и средних предприятий, проведенного в ноябре. Они были презентованы 16 ноября в ходе онлайн-встречи «Что изменилось в жизни людей и предприятий в 2020 году. Результаты опросов» старшим научным сотрудником Центра экономических исследований BEROC Родионом Морозовым.

Как показал опрос, наиболее обеспокоены возможностью задержания сотрудников и их безопасностью руководители структур, работающих в секторе информации и связи. Там число респондентов, выразивших высокую степень беспокойства, превысило 40%.

Среди руководителей компаний, занимающихся профессиональной, научной и технической деятельностью, сильная обеспокоенность задержаниями сотрудников в Беларуси присуща примерно 37% респондентов. Кстати, по словам Родиона Морозова, в эту категорию также входят и журналисты.   

В строительной сфере около 35% топ-менеджеров также серьезно обеспокоены безопасностью сотрудников.

Также в первую пятерку отраслей, по уровню беспокойства, связанного с задержаниями персонала, вошли руководители компаний, работающие в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, а также занятые оптовой и розничной торговлей. С ними также солидарны менеджеры предприятий, осуществляющие ремонт автомобилей и мотоциклов, пишет thinktanks.by
Меньше всего (из рассматриваемых сфер) беспокоятся о персонале руководители компаний, занятые творчеством, спортом и отдыхом.

В региональном разрезе Беларуси наибольшее беспокойство о своих сотрудниках в связи с задержаниями людей на уличных шествиях и рядом с ними выражают представители Минска, Минской области и Гомельщины. Меньше всего – представители Витебской и Гродненской областей.  



По словам Родиона Морозова, "такое распределение по отраслям отчасти соответствует той информации, которая поступает из мест содержания задержанных по репрезентативности контингента". 
 
Теги: Минск
 
 
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Наиболее велики угрозы задержания сотрудников в сфере информации и связи, среди людей, занимающихся профессиональной, научной и технической деятельностью, а...
 
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