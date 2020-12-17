Опрос: Какие бизнесы больше всего обеспокоены задержаниями сотрудников в Беларуси?

BEROC – Белорусский экономический исследовательско-образовательный центр





Таковы результаты опроса представителей 400 белорусских микро- малых и средних предприятий, проведенного в ноябре. Они были презентованы 16 ноября в ходе онлайн-встречи «Что изменилось в жизни людей и предприятий в 2020 году. Результаты опросов» старшим научным сотрудником Центра экономических исследований BEROC Родионом Морозовым.





Как показал опрос, наиболее обеспокоены возможностью задержания сотрудников и их безопасностью руководители структур, работающих в секторе информации и связи. Там число респондентов, выразивших высокую степень беспокойства, превысило 40%.





Среди руководителей компаний, занимающихся профессиональной, научной и технической деятельностью, сильная обеспокоенность задержаниями сотрудников в Беларуси присуща примерно 37% респондентов. Кстати, по словам Родиона Морозова, в эту категорию также входят и журналисты.





В строительной сфере около 35% топ-менеджеров также серьезно обеспокоены безопасностью сотрудников.





пишет thinktanks.by Также в первую пятерку отраслей, по уровню беспокойства, связанного с задержаниями персонала, вошли руководители компаний, работающие в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, а также занятые оптовой и розничной торговлей. С ними также солидарны менеджеры предприятий, осуществляющие ремонт автомобилей и мотоциклов,thinktanks.by

Меньше всего (из рассматриваемых сфер) беспокоятся о персонале руководители компаний, занятые творчеством, спортом и отдыхом.





В региональном разрезе Беларуси наибольшее беспокойство о своих сотрудниках в связи с задержаниями людей на уличных шествиях и рядом с ними выражают представители Минска , Минской области и Гомельщины. Меньше всего – представители Витебской и Гродненской областей.













По словам Родиона Морозова, "такое распределение по отраслям отчасти соответствует той информации, которая поступает из мест содержания задержанных по репрезентативности контингента".



